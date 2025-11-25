logo

Зеленский подписал закон о мобильном интернете: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подписал закон о мобильном интернете: что известно

Мобильный интернет во время войны и в селах должен улучшиться

25 ноября 2025, 17:13
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Стабильный мобильный интернет должен быть доступен в любой точке страны. Сегодня Президент подписал Закон № 4670-IX, устанавливающий четкие требования к качеству связи. Это еще один важный шаг к быстрому и прогнозируемому мобильному интернету для всех украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Ключевые изменения:

1 . Скорость – обязательный стандарт.

Ранее операторы декларировали теоретические показатели. Теперь скорость интернета – официальный параметр качества, где государство устанавливает минимальный уровень качества услуг абонентов, а операторы будут обязаны соблюдать.

2 . Контроль качества в смартфоне.

Украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а реальные данные будут автоматически поступать в НКЭК. Это позволит телеком-регулятору быстрее выявить проблемные зоны для улучшения.

3 . Расширение покрытия в деревнях.

Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности и покрывать территории, где до сих пор нет связи.

4 . Нацроуминг будет работать после войны.

Украинцы и дальше смогут переключаться между операторами, чтобы оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России операторы связи массово предупреждают абонентов: мобильный интернет в скором времени могут отключить по всей стране. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, подчеркивая, что решение якобы было принято ради "обеспечения мер безопасности".

Под угрозой отключения клиенты Т2, МТС и других крупных операторов. Фактически, россиянам предлагают новую реальность: интернета нет, но "пользоваться цифровыми сервисами" все равно можно… если они из "белого списка".



