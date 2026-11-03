«Зеленський не вічний»: Коломойський спрогнозував зміну влади

Бізнесмен Ігор Коломойський під час чергового судового засідання відзначився різкою заявою на адресу чинної влади та судді, звернувши увагу на умови у приміщенні. Перебуваючи на лаві підсудних, він пов'язав побутові незручності у суді безпосередньо з політикою керівництва держави.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

"А ви, ваша честь, подумайте про те, що часи змінюються і Зеленський буде не вічний", — емоційно звернувся Коломойський до головуючого судді, закликаючи того зважати на довгострокові наслідки ухвалюваних рішень.

На думку бізнесмена, нинішня кризова ситуація в країні вже торкнулася навіть судової системи.

"Він уже довів до того, що ми тут в куртках в залі суду маємо перебувати, і в шапках", — обурився підсудний, демонструючи свій теплий одяг прямо в залі засідань.

Попри низьку температуру в приміщенні, Коломойський висловив переконання, що чинний стан справ не триватиме довго. Попереджаючи присутніх про неминучі зміни, він наголосив на закономірності майбутніх процесів.

"І так буде далі продовжуватися, — підсумував Ігор Коломойський, запевнивши суддю у швидкому завершенні поточного етапу: — Повірте мені, що це все одно вже скоро закінчиться".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перебуваючи під вартою, відомий український бізнесмен Ігор Коломойський поділився думками щодо своєї причетності до політичних подій семирічної давнини. Спілкуючись із представником видання "Українська правда", олігарх підтвердив, що його позиція щодо підтримки Володимира Зеленського у 2019 році залишається незмінною.

Спершу ув'язнений бізнесмен неохоче йшов на контакт із пресою. "Ми це не обговорюємо", — відрізав Коломойський у відповідь на перші спроби розпитати його про виборчі перегони. Проте медійнику вдалося схилити співрозмовника до розмови. Коломойський перехопив ініціативу й запитав у журналіста, чи прагнув би той перемоги тодішнього очільника держави Петра Порошенка, після чого розставив крапки над "і".