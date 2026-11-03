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«Зеленский не вечен»: Коломойский спрогнозировал смену власти

«Подумайте о том, что времена меняются»: Коломойский в суде спрогнозировал скорый финал Зеленского

3 ноября 2026, 16:54
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Недилько Ксения

Бизнесмен Игорь Коломойский на очередном судебном заседании отметился резким заявлением в адрес действующей власти и судьи, обратив внимание на условия в помещении. Находясь на скамье подсудимых, он связал бытовые неудобства в суде с политикой руководства государства.

«Зеленский не вечен»: Коломойский спрогнозировал смену власти

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

"А вы, ваша честь, подумайте о том, что времена меняются и Зеленский будет не вечен", — эмоционально обратился Коломойский к председательствующему судье, призывая того учитывать долгосрочные последствия принимаемых решений.

По мнению бизнесмена, нынешняя кризисная ситуация в стране уже затронула даже судебную систему.

"Он уже довел до того, что мы здесь в куртках в зале суда должны находиться, и в шапках", — возмутился подсудимый, демонстрируя свою теплую одежду прямо в зале заседаний.

Несмотря на низкую температуру в помещении, Коломойский убежден, что действующее положение дел не будет длиться долго. Предупреждая присутствующих о неизбежных изменениях, он отметил закономерности будущих процессов.

"И так будет дальше продолжаться, — подытожил Игорь Коломойский, заверив судью в скором завершении текущего этапа: — Поверьте мне, что это все равно скоро закончится".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что находясь под стражей, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский поделился мнениями о своей причастности к политическим событиям семилетней давности. Общаясь с представителем издания "Украинская правда", олигарх подтвердил, что его позиция по поддержке Владимира Зеленского в 2019 году остается неизменной.

Сначала заключённый бизнесмен неохотно шел на контакт с прессой. "Мы это не обсуждаем", — отрезал Коломойский в ответ на первые попытки расспросить его об избирательной гонке. Однако медийщику удалось склонить собеседника к разговору. Коломойский перехватил инициативу и спросил у журналиста, хотел бы тот победы тогдашнего главы государства Петра Порошенко, после чего расставил точки над "і".



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