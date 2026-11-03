«Зеленский не вечен»: Коломойский спрогнозировал смену власти

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Недилько Ксения
Бизнесмен Игорь Коломойский на очередном судебном заседании отметился резким заявлением в адрес действующей власти и судьи, обратив внимание на условия в помещении. Находясь на скамье подсудимых, он связал бытовые неудобства в суде с политикой руководства государства.
Игорь Коломойский. Фото из открытых источников
По мнению бизнесмена, нынешняя кризисная ситуация в стране уже затронула даже судебную систему.
Несмотря на низкую температуру в помещении, Коломойский убежден, что действующее положение дел не будет длиться долго. Предупреждая присутствующих о неизбежных изменениях, он отметил закономерности будущих процессов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что находясь под стражей, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский поделился мнениями о своей причастности к политическим событиям семилетней давности. Общаясь с представителем издания "Украинская правда", олигарх подтвердил, что его позиция по поддержке Владимира Зеленского в 2019 году остается неизменной.
Сначала заключённый бизнесмен неохотно шел на контакт с прессой. "Мы это не обсуждаем", — отрезал Коломойский в ответ на первые попытки расспросить его об избирательной гонке. Однако медийщику удалось склонить собеседника к разговору. Коломойский перехватил инициативу и спросил у журналиста, хотел бы тот победы тогдашнего главы государства Петра Порошенко, после чего расставил точки над "і".