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Ігор Коломойський заявив, чи жалкує, що підтримав Зеленського на президентських виборах

«Ви хотіли, щоб залишився Порошенко?»: олігарх Коломойський пояснив, чому не жалкує про події 2019 року

23 жовтня 2026, 16:38
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Недилько Ксения

Перебуваючи під вартою, відомий український бізнесмен Ігор Коломойський поділився думками щодо своєї причетності до політичних подій семирічної давнини. Спілкуючись із представником видання "Українська правда", олігарх підтвердив, що його позиція щодо підтримки Володимира Зеленського у 2019 році залишається незмінною.

Ігор Коломойський заявив, чи жалкує, що підтримав Зеленського на президентських виборах

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

Спершу ув'язнений бізнесмен неохоче йшов на контакт із пресою.

"Ми це не обговорюємо", — відрізав Коломойський у відповідь на перші спроби розпитати його про виборчі перегони.

Проте медійнику вдалося схилити співрозмовника до розмови. Коломойський перехопив ініціативу й запитав у журналіста, чи прагнув би той перемоги тодішнього очільника держави Петра Порошенка, після чого розставив крапки над "і".

"Тоді був 2019 рік, тоді були свої обставини, — згадав бізнесмен реалії минулого, резюмувавши згодом, — А що, ви хотіли, щоб залишився Порошенко? Ні, не шкодую".

Разом з тим, олігарх залишив відкритим фінал своєї подальшої публічності, пообіцявши розкрити невідомі деталі згодом.

"Я вийду, — лаконічно пообіцяв затриманий, не вдаючись у конкретику, — я потім все розкажу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Коломойський заявляв про цілком комфортне перебування в ізоляторі. За його словами, умови в СІЗО по-своєму навіть кращі за домашні, адже у камері він має безперебійний доступ до електромережі та стабільне інтернет-з'єднання.                                                                                                                                                 



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