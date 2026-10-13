«Я там прижився, книжки читаю»: Коломойський розповів про свої будні в ув'язненні

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який перебуває під вартою, поділився враженнями від свого теперішнього життя в ізоляторі та філософськи оцінив переваги перебування за ґратами у порівнянні з нинішньою цивільною реальністю. Олігарх зазначив, що вже повністю адаптувався до умов пенітенціарної установи.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

Під час короткого діалогу з представницею медіа заарештований підприємець дав зрозуміти, що не відчуває сильного дискомфорту від обмеження волі. Навпаки, він знайшов у своєму поточному становищі певні побутові плюси.

"Я там прижи в ся, книжки читаю", — буденно розповів про своє тюремне дозвілля Ігор Коломойський.

Коли медійниця зауважила, що рідні стіни все одно мають бути привабливішими за камеру, бізнесмен висловив сумнів щодо того, що взагалі можна вважати рідною оселею в нинішніх реаліях.

"Вдома може й краще, а де дім ? — розмірковує Ігор Коломойський. — Тому й думаю, може це вже краще цей дім , ніж інший".

Навіть аргумент журналістки про те, що перебування поза СІЗО дарує людині омріяну свободу, не переконав ув'язненого. Він апелював до того, що на волі звичайні українці щодня змушені боротися з комунальною та енергетичною кризами.

"А кому потрібна воля, — іронізує олігарх, — якщо немає світла, телебачення, інтернету, гарячої води?".

Репортерка спробувала заперечити, наголосивши, що проблеми з електропостачанням у приватних будинках можна легко врегулювати за допомогою автономних генераторів чи зарядних станцій. Проте бізнесмен відповів, що повна відсутність побутових турбот та побутова ізоляція його цілком влаштовують.

"Треба вирішити, а тут за тебе все вирішили, — резюмував Ігор Коломойський, акцентуючи на тому, що за ґратами він нарешті лишився лещата та сторонньої уваги. — Я ж тому й говорю, нічого не вирішую, не думаю, ніхто не звертається. Нікому від мене нічого не треба, ну, факт. Сплю, читаю, серіали, знову сплю, читаю, у проміжку кав а , цигарки. Що ще? На свіж ому повітрі, вікно відкрито".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання категорично відкинув закиди сторони обвинувачення щодо ризиків його переховування від правосуддя. Олігарх назвав подібні побоювання прокурорів абсурдними, нагадавши про постійну зміну керівництва Офісу Генерального прокурора за час розслідування його справи. Водночас Коломойський прокоментував ситуацію зі своїми іноземними документами та запевнив, що не планує залишати межі країни.