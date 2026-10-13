«Я там прижився, книжки читаю»: Коломойський розповів про свої будні в ув'язненні

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Недилько Ксения
Український бізнесмен Ігор Коломойський, який перебуває під вартою, поділився враженнями від свого теперішнього життя в ізоляторі та філософськи оцінив переваги перебування за ґратами у порівнянні з нинішньою цивільною реальністю. Олігарх зазначив, що вже повністю адаптувався до умов пенітенціарної установи.
Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел
Під час короткого діалогу з представницею медіа заарештований підприємець дав зрозуміти, що не відчуває сильного дискомфорту від обмеження волі. Навпаки, він знайшов у своєму поточному становищі певні побутові плюси.
Коли медійниця зауважила, що рідні стіни все одно мають бути привабливішими за камеру, бізнесмен висловив сумнів щодо того, що взагалі можна вважати рідною оселею в нинішніх реаліях.
Навіть аргумент журналістки про те, що перебування поза СІЗО дарує людині омріяну свободу, не переконав ув'язненого. Він апелював до того, що на волі звичайні українці щодня змушені боротися з комунальною та енергетичною кризами.
Репортерка спробувала заперечити, наголосивши, що проблеми з електропостачанням у приватних будинках можна легко врегулювати за допомогою автономних генераторів чи зарядних станцій. Проте бізнесмен відповів, що повна відсутність побутових турбот та побутова ізоляція його цілком влаштовують.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання категорично відкинув закиди сторони обвинувачення щодо ризиків його переховування від правосуддя. Олігарх назвав подібні побоювання прокурорів абсурдними, нагадавши про постійну зміну керівництва Офісу Генерального прокурора за час розслідування його справи. Водночас Коломойський прокоментував ситуацію зі своїми іноземними документами та запевнив, що не планує залишати межі країни.