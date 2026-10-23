Игорь Коломойский заявил, сожалеет ли, что поддержал Зеленского на президентских выборах

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Недилько Ксения
Находясь под стражей, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский поделился мнениями по поводу своей причастности к политическим событиям семилетней давности. Общаясь с представителем "Украинской правды", олигарх подтвердил, что его позиция по поддержке Владимира Зеленского в 2019 году остается неизменной.
Игорь Коломойский. Фото из открытых источников
Сначала заключённый бизнесмен неохотно шел на контакт с прессой.
Однако медийщику удалось склонить собеседника к разговору. Коломойский перехватил инициативу и спросил у журналиста, хотел ли тот победы тогдашнего главы государства Петра Порошенко, после чего расставил точки над "і".
Вместе с тем олигарх оставил открытым финал своей дальнейшей публичности, пообещав раскрыть неизвестные детали впоследствии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Коломойский заявлял о вполне комфортном пребывании в изоляторе. По его словам, условия в СИЗО по-своему даже лучше домашних, ведь в камере он имеет бесперебойный доступ к электросети и стабильное интернет-соединение.