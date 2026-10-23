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Игорь Коломойский заявил, сожалеет ли, что поддержал Зеленского на президентских выборах

«Вы хотели, чтобы остался Порошенко?»: олигарх Коломойский объяснил, почему не сожалеет о событиях 2019 года

23 октября 2026, 16:38
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Недилько Ксения

Находясь под стражей, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский поделился мнениями по поводу своей причастности к политическим событиям семилетней давности. Общаясь с представителем "Украинской правды", олигарх подтвердил, что его позиция по поддержке Владимира Зеленского в 2019 году остается неизменной.

Игорь Коломойский заявил, сожалеет ли, что поддержал Зеленского на президентских выборах

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

Сначала заключённый бизнесмен неохотно шел на контакт с прессой.

"Мы это не обсуждаем", — отрезал Коломойский в ответ на первые попытки расспросить его об избирательной гонке.

Однако медийщику удалось склонить собеседника к разговору. Коломойский перехватил инициативу и спросил у журналиста, хотел ли тот победы тогдашнего главы государства Петра Порошенко, после чего расставил точки над "і".

"Тогда был 2019 год, тогда были свои обстоятельства, — вспомнил бизнесмен реалии прошлого, резюмировав впоследствии. — А что, вы хотели, чтобы Порошенко остался? Нет, не жалею".

Вместе с тем олигарх оставил открытым финал своей дальнейшей публичности, пообещав раскрыть неизвестные детали впоследствии.

"Я выйду, — лаконично пообещал задержанный, не вдаваясь в конкретику, — я потом все расскажу".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Коломойский заявлял о вполне комфортном пребывании в изоляторе. По его словам, условия в СИЗО по-своему даже лучше домашних, ведь в камере он имеет бесперебойный доступ к электросети и стабильное интернет-соединение.                                                                                                                                                                     



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