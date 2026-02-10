Затопило квартиру — отримаєш 40 тисяч гривень: Київрада ухвалила рішення про нову грошову допомогу

У Києві запроваджують нові виплати для мешканців, чиї квартири постраждали через аварії на інженерних мережах водо- та теплопостачання. Про це повідомляють у Telegram-каналі КМДА. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада, розширивши перелік випадків, за яких кияни можуть отримати одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету.

Компенсації за аварії труб і обстріли: кому в Києві виплатять десятки тисяч гривень

Йдеться про виплату у розмірі 40 000 гривень для власників квартир, житло яких було пошкоджене внаслідок розриву труб через аварії на інженерних мережах. Зокрема, мова про пошкодження, спричинені атаками ворога на критичну інфраструктуру столиці. Допомогу зможуть отримати не лише мешканці безпосередньо затоплених квартир, а й власники інших квартир у тому ж будинку, якщо їхнє житло зазнало руйнувань через ці аварії.

Окрім цього, документ передбачає додаткову одноразову допомогу для окремих категорій киян, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів і перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, йдеться про малозабезпечені сім’ї. Розмір такої виплати становитиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Також місто надаватиме 50 000 гривень одноразової допомоги сім’ям працівників рятувальних, комунальних, медичних та інших служб, які загинули під час або внаслідок ліквідації надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України.

У КМДА наголошують, що ухвалене рішення має на меті підтримати мешканців столиці, які втратили або пошкодили житло не з власної вини, а через війну та наслідки ударів по міській інфраструктурі. Порядок подання заяв та перелік необхідних документів буде оприлюднений додатково.

