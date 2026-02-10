ПриватБанк почав видавати до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: як ОСББ і ЖБК отримати державну підтримку

В умовах регулярних відключень електроенергії держава розширює підтримку житлового сектору. ПриватБанк офіційно долучився до програми "СвітлоДІМ" та вже відкрив перші рахунки для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та управителів. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку в Telegram-каналі.

Програма «СвітлоДІМ» стартує: держава фінансує енергетичну стійкість багатоквартирних будинків

У межах програми ОСББ та ЖБК можуть отримати до 300 тис. грн фінансової допомоги, залежно від характеристик будівлі. Кошти призначені виключно для підвищення енергетичної стійкості: на них можна придбати генератори, інвертори, акумулятори, високовольтні батареї та сонячні панелі.

Головна мета програми — забезпечити автономність житлових будинків та захистити мешканців від наслідків блекаутів. Для учасників це реальна можливість інвестувати в енергетичну незалежність власного будинку за підтримки держави.

Роль ПриватБанку у програмі полягає у відкритті та обслуговуванні рахунків для отримання бюджетних коштів. Всі операції відбуваються з дотриманням правил цільового використання, що гарантує прозорість та контроль над фінансами.

Крім цього, учасники отримують додаткові сервіси:

безкоштовне відкриття рахунків;

онлайн-управління через "Приват24 для бізнесу";

автоматизацію збору платежів із мешканців;

дистанційне голосування співвласників;

прозорий контроль фінансів будинку онлайн.

Як подати заявку?

Зробити це можна онлайн через портал "Дія" або офіційний сайт програми. Після схвалення кошти надходять на рахунок, а придбати й встановити обладнання необхідно протягом 45 днів.

Програма "СвітлоДІМ" — шанс для кожного багатоквартирного будинку підготуватися до відключень електрики та зробити перший крок до автономності, не виходячи з меж бюджету та за підтримки держави і ПриватБанку.

