ПриватБанк почав видавати до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: як ОСББ і ЖБК отримати державну підтримку
commentss НОВИНИ Всі новини

ПриватБанк почав видавати до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: як ОСББ і ЖБК отримати державну підтримку

ПриватБанк став партнером програми, відкрив перші рахунки та пояснив, як скористатися допомогою на автономне електроживлення.

10 лютого 2026, 13:00
Автор:
Проніна Анна

В умовах регулярних відключень електроенергії держава розширює підтримку житлового сектору. ПриватБанк офіційно долучився до програми "СвітлоДІМ" та вже відкрив перші рахунки для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та управителів. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку в Telegram-каналі.

ПриватБанк почав видавати до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: як ОСББ і ЖБК отримати державну підтримку

Програма «СвітлоДІМ» стартує: держава фінансує енергетичну стійкість багатоквартирних будинків

У межах програми ОСББ та ЖБК можуть отримати до 300 тис. грн фінансової допомоги, залежно від характеристик будівлі. Кошти призначені виключно для підвищення енергетичної стійкості: на них можна придбати генератори, інвертори, акумулятори, високовольтні батареї та сонячні панелі.

Головна мета програми — забезпечити автономність житлових будинків та захистити мешканців від наслідків блекаутів. Для учасників це реальна можливість інвестувати в енергетичну незалежність власного будинку за підтримки держави.

Роль ПриватБанку у програмі полягає у відкритті та обслуговуванні рахунків для отримання бюджетних коштів. Всі операції відбуваються з дотриманням правил цільового використання, що гарантує прозорість та контроль над фінансами.

Крім цього, учасники отримують додаткові сервіси:

  • безкоштовне відкриття рахунків;

  • онлайн-управління через "Приват24 для бізнесу";

  • автоматизацію збору платежів із мешканців;

  • дистанційне голосування співвласників;

  • прозорий контроль фінансів будинку онлайн.

Як подати заявку?
Зробити це можна онлайн через портал "Дія" або офіційний сайт програми. Після схвалення кошти надходять на рахунок, а придбати й встановити обладнання необхідно протягом 45 днів.

Програма "СвітлоДІМ" — шанс для кожного багатоквартирного будинку підготуватися до відключень електрики та зробити перший крок до автономності, не виходячи з меж бюджету та за підтримки держави і ПриватБанку.

Читайте також в "Коментарях", що українські підприємці знову можуть розраховувати на державну підтримку. На порталі "Дія" офіційно запущено нову послугу — “Допомога ФОП на енергостійкість”, яка дозволяє отримати одноразову грошову виплату від 7 500 до 15 000 гривень.



