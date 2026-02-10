ПриватБанк начал выдавать до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: как ОСМД и ЖСК получить государственную поддержку

В условиях регулярных отключений электроэнергии государство расширяет поддержку жилищного сектора. ПриватБанк официально присоединился к программе "СвітлоДІМ" и открыл первые счета для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и управляющих. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в Telegram-канале.

Программа «СвітлоДІМ» стартует: государство финансирует энергетическую устойчивость многоквартирных домов

В рамках программы ОСМД и ЖСК могут получить до 300 тыс. грн финансовой помощи в зависимости от характеристик здания. Денежные средства предназначены исключительно для повышения энергетической устойчивости: на них можно приобрести генераторы, инверторы, аккумуляторы, высоковольтные батареи и солнечные панели.

Главная цель программы – обеспечить автономность жилых домов и защитить жителей от последствий блекаутов. Для участников это реальная возможность инвестировать в энергетическую независимость собственного дома при поддержке государства.

Роль ПриватБанка в программе состоит в открытии и обслуживании счетов для получения бюджетных средств. Все операции проходят с соблюдением правил целевого использования, что гарантирует прозрачность и контроль над финансами.

Кроме этого, участники получают дополнительные сервисы:

бесплатное открытие счетов;

онлайн-управление через "Приват24 для бизнеса";

автоматизацию сбора платежей с жильцов;

дистанционное голосование совладельцев;

прозрачный контроль финансов дома онлайн.

Как подать заявку ?

Сделать это можно онлайн через портал ДІЯ или официальный сайт программы. После одобрения денежные средства поступают на счет, а приобрести и установить оборудование необходимо в течение 45 дней.

Программа "СвітлоДІМ" — шанс для каждого многоквартирного дома подготовиться к отключениям электричества и сделать первый шаг к автономности, не выходя из границ бюджета и при поддержке государства и ПриватБанка.

