Затопило квартиру — получишь 40 тысяч гривен: Киевсовет принял решение о новой денежной помощи

В Киеве вводятся новые выплаты для жителей, чьи квартиры пострадали из-за аварий на инженерных сетях водо- и теплоснабжения. Об этом сообщают в Telegram-канале КГГА. Соответствующее решение принял Киевский городской совет, расширив список случаев, при которых киевляне могут получить одноразовую материальную помощь из городского бюджета.

Компенсации за аварии труб и обстрелы: кому в Киеве выплатят десятки тысяч гривен

Речь идет о выплате в размере 40 000 гривен для владельцев квартир, жилье которых было повреждено в результате разрыва труб из-за аварий на инженерных сетях. В частности, речь идет о повреждениях, вызванных атаками врага на критическую инфраструктуру столицы. Помощь смогут получить не только жители непосредственно затопленных квартир, но и владельцы других квартир в том же доме , если их жилье потерпело разрушения из-за этих аварий.

Кроме этого, документ предусматривает дополнительную единовременную помощь для отдельных категорий киевлян , которые пострадали в результате вражеских обстрелов и находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, речь идет о малообеспеченных семьях. Размер такой выплаты составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц .

Также город будет предоставлять 50 000 гривен единовременной помощи семьям работников спасательных, коммунальных, медицинских и других служб , погибших во время или в результате ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

В КГГА подчеркивают, что принятое решение призвано поддержать жителей столицы, которые потеряли или повредили жилье не по собственной вине , а из-за войны и последствий ударов по городской инфраструктуре. Порядок подачи заявлений и перечень необходимых документов будет опубликован дополнительно.

