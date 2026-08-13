Затемнення століття: коли чекати на наступне повне сонячне затемнення і де його побачити

Повне сонячне затемнення 12 серпня 2026 року вже стало історією, однак любителям астрономії недовго доведеться чекати на наступну подібну подію. Наступне повне затемнення Сонця відбудеться 2 серпня 2027 року. Крім того, воно обіцяє бути ще масштабнішим.

Повне сонячне затемнення. Фото з відкритих джерел

Коли буде наступне повне сонячне затемнення

Сонячне затемнення 2 серпня 2027 року пройде через Південну Європу, Північну Африку та Близький Схід. Зокрема, затемнення можна буде спостерігати на півдні Іспанії, у Гібралтарі, Марокко, Алжирі, Тунісі, Лівії та Саудівській Аравії.

Єгипет стане найкращим місцем, де можна буде спостерігати за сонячним затемненням 2027 року, яке через його тривалість називають "затемненням століття". Поблизу Луксора повна фаза триватиме приблизно 6 хвилин 23 секунди. Для порівняння, під час затемнення 2026 року максимальна тривалість повної фази була 2 хвилини та 18 секунд.

Однак календар астрономічних подій на цьому не закінчується. Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 22 липня 2028 року та пройде через Австралію та Нову Зеландію. Його траєкторія пролягатиме безпосередньо поблизу Сіднея, тому спостерігати явище зможуть мільйони людей.

Через рік паузи ще одне повне затемнення Сонця відбудеться 25 листопада 2030 року. Його можна буде побачити в південній частині Африки, зокрема в Намібії, Ботсвані та Південній Африці, а також на частині території Австралії.

Сонячне затемнення виникає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і повністю або частково закриває сонячний диск. Такі події трапляються нечасто, оскільки орбіта Місяця нахилена приблизно на 5 градусів відносно орбіти Землі. Через це під час більшості молодиків Місяць проходить над або під Сонцем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал з NASA. Під час трансляції затемнення Сонця Крим позначили "російським".

Також "Коментарі" писали, де можна було бачити сонячне затемнення 12 серпня.