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Затемнение века: когда ждать следующего полного солнечного затмения и где его увидеть

Когда ждать следующего полного солнечного затмения. Расписание астрономических событий на 2027, 2028 и 2030 годы

13 августа 2026, 13:00
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Slava Kot

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года уже стало историей, однако любителям астрономии недолго придется ждать следующего подобного события. Следующее полное затмение Солнца состоится 2 августа 2027 года. Кроме того, оно обещает быть еще более масштабным.

Затемнение века: когда ждать следующего полного солнечного затмения и где его увидеть

Полное солнечное затмение. Фото из открытых источников

Когда будет следующее полное солнечное затмение

Солнечное затмение 2 августа 2027 пройдет через Южную Европу, Северную Африку и Ближний Восток. В частности, затемнение можно будет наблюдать на юге Испании, Гибралтаре, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии и Саудовской Аравии.

Египет станет лучшим местом, где можно будет наблюдать за солнечным затмением 2027 года, которое из-за его продолжительности называют "затмением века". Вблизи Луксора полная фаза будет длиться около 6 минут 23 секунды. Для сравнения, во время затемнения 2026 максимальная продолжительность полной фазы была 2 минуты и 18 секунд.

Однако календарь астрономических событий на этом не заканчивается. Следующее полное солнечное затмение состоится 22 июля 2028 и пройдет через Австралию и Новую Зеландию. Его траектория будет пролегать непосредственно вблизи Сиднея, поэтому наблюдать явление смогут миллионы людей.

Через год паузы еще одно полное затмение Солнца произойдет 25 ноября 2030 года. Его можно увидеть в южной части Африки, в частности в Намибии, Ботсване и Южной Африке, а также на части территории Австралии.

Солнечное затмение возникает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью или частично закрывает солнечный диск. Такие события случаются нечасто, поскольку орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов по отношению к орбите Земли. Поэтому во время большинства новолуний Луна проходит над или под Солнцем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с NASA. Во время трансляции затмения Солнца Крым обозначили "российским".

Также "Комментарии" писали, где можно было видеть солнечное затмение 12 августа.



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