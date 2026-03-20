Зарплату можуть урізати без попередження: нові правила оплати праці

В Україні під час воєнного стану діють змінені правила трудових відносин, зокрема щодо оплати праці. У Держпраці пояснили, чи зобов’язаний роботодавець попереджати працівника про зменшення зарплати.

Правила оплати праці під час війни

У мирний час закон вимагає повідомляти працівника про будь-яке погіршення умов оплати праці щонайменше за два місяці. Це передбачено статтею 103 Кодексу законів про працю України.

Однак під час воєнного стану ці правила змінені. Відповідно до спеціального закону про організацію трудових відносин, роботодавець не зобов’язаний дотримуватися двомісячного строку попередження.

Натомість працівника мають повідомити про зміну істотних умов праці, включно із зарплатою, не пізніше моменту запровадження нових умов.

Фактично це означає, що роботодавець може змінити розмір оплати праці без тривалого попередження, але не має права робити це "заднім числом" — працівник повинен бути поінформований до початку дії змін.

У Держпраці наголошують, що такі норми діють лише на період воєнного стану.

