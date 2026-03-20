Зарплату могут урезать без предупреждения: новые правила оплаты труда

В Украине во время военного положения действуют измененные правила трудовых отношений, в частности, по оплате труда. В Гоструде объяснили, обязан ли работодатель предупреждать работника об уменьшении зарплаты.

Правила оплаты труда во время войны

В мирное время закон требует уведомлять работника о любом ухудшении условий оплаты труда не менее двух месяцев. Это предусмотрено статьей 103 Кодекса законов о труде Украины.

Однако во время военного положения эти правила изменены. Согласно специальному закону об организации трудовых отношений, работодатель не обязан соблюдать двухмесячный срок предупреждения.

В то же время работник должен сообщить об изменении существенных условий труда, включая зарплату, не позднее момента введения новых условий.

Фактически это означает, что работодатель может изменить размер оплаты труда без длительного предупреждения, но не имеет права делать это задним числом — работник должен быть проинформирован до начала действия изменений.

В Гоструде отмечают, что такие нормы действуют только на период военного положения.

