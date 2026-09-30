Зарплати в Україні пішли вниз: скільки українці отримали «чистими» у серпні

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні становила 31 892 грн. Порівняно з липнем показник зменшився на 1,1%, проте у річному вимірі зарплата зросла на 23,1%.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору середня сума, яку отримує працівник "на руки", становить близько 24 557 грн.

Найвищі середні зарплати зафіксовані у Києві – 48 705 грн., або близько 37 503 грн. після зазначених податкових утримань. На другому місці знаходиться Луганська область – 33 981 грн., а третю позицію займає Київська область – 32 404 грн.

Найнижчі показники зафіксовано у Чернівецькій області – 22 807 грн, та Кіровоградській – 22 869 грн. Таким чином, різниця між середньою зарплатою у столиці та регіоні з одним із найнижчих показників залишається значною.

Серед галузей економіки лідирують інформаційна сфера та телекомунікації. Там середня нарахована зарплата досягла 79 170 грн., що відповідає приблизно 60 961 грн. після вирахування зазначених податків.

На іншому кінці списку знаходиться освіта: середня зарплата працівників галузі становила 19 109 грн., або близько 14 714 грн. "чистими".

Зниження заробітків у порівнянні з липнем спостерігалося у більшості видів економічної діяльності. Найбільш помітним воно виявилося у охороні здоров'я та соціальної допомоги – мінус 6,2%. У деяких сферах, навпаки, зарплати зросли – від 0,1% до 4,7%.

Одночасно залишається проблема заборгованості із зарплат. Станом на 1 вересня загальна сума невиплачених коштів становила 3,8 млрд. грн.

Таким чином, серпень приніс різноспрямовану динаміку: місячна середня зарплата трохи знизилася, але порівняно із серпнем минулого року залишається суттєво вищою. При цьому розрив між регіонами та окремими секторами економіки продовжує бути дуже помітним.

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