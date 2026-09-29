Сколько Херсон тратит на зарплаты: кто из чиновников получает больше 100 тысяч

Херсонский городской совет и его исполнительные органы за первые восемь месяцев 2026 года потратили на оплату труда работников более 130,9 млн. грн. При этом крупнейшей статьей после должностных окладов стали премии – на них направили более 65,1 млн. грн. Об этом говорится в ответе Херсонской городской военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Херсонский горсовет

В бюджете Херсонской городской территориальной громады на 2026 год на оплату труда работников горсовета и его исполнительных органов предусмотрено 205,37 млн грн.

Фактические расходы за период с 1 января по 31 августа составили 130,91 млн грн. Из них на должностные оклады пришлось 22,87 млн. грн., на надбавки и доплаты – 19,73 млн. грн., а на премии – 65,19 млн. грн.

Еще 9,83 млн грн потратили на отпускные, 11,51 млн грн – на материальную помощь для оздоровления, 682,7 тыс. грн – на больничные. На другие выплаты работникам пришлось 1,09 млн. грн.

Отдельно в ответе горсовета представлены данные о количестве работников, которые в 2026 году ежемесячно получали зарплату сверх определенных сумм. После вычета налогов более 50 тыс. грн получали 20 человек. В категорию более 75 тыс. грн попали двое работников, а свыше 100 тыс. грн – шестеро.

В то же время, в предоставленном ответе не указаны должности этих работников, хотя именно о такой информации журналисты отдельно просили в запросе.

Таким образом, по состоянию на конец августа город уже использовал около 64% предусмотренных на весь 2026 год бюджетных расходов на оплату труда чиновников и работников исполнительных органов. В то же время, наибольшая часть фактических выплат за этот период пришлась не на должностные оклады, а на премии.

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