Скільки Херсон витрачає на зарплати: хто з чиновників отримує більше 100 тисяч

Херсонська міська рада та її виконавчі органи за перші вісім місяців 2026 року витратили на оплату праці працівників понад 130,9 млн грн. При цьому найбільшою статтею після посадових окладів стали премії – на них спрямували понад 65,1 млн грн. Про це йдеться у відповіді Херсонської міської військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Херсонська міськрада

Загалом у бюджеті Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік на оплату праці працівників міськради та її виконавчих органів передбачено 205,37 млн грн.

Фактичні видатки за період із 1 січня до 31 серпня склали 130,91 млн грн. Із них на посадові оклади припало 22,87 млн грн, на надбавки та доплати – 19,73 млн грн, а на премії – 65,19 млн грн.

Ще 9,83 млн грн витратили на відпускні, 11,51 млн грн — на матеріальну допомогу для оздоровлення, 682,7 тис. грн – на лікарняні. На інші виплати працівникам припало 1,09 млн грн.

Окремо у відповіді міськради наведено дані про кількість працівників, які у 2026 році щомісяця отримували зарплату понад визначені суми. Після відрахування податків понад 50 тис. грн отримували 20 осіб. У категорію понад 75 тис. грн потрапили двоє працівників, а понад 100 тис. грн – шестеро.

Водночас у наданій відповіді не вказані посади цих працівників, хоча саме про таку інформацію журналісти окремо просили у запиті.

Таким чином, станом на кінець серпня місто вже використало близько 64% передбачених на весь 2026 рік бюджетних видатків на оплату праці чиновників та працівників виконавчих органів. Водночас найбільша частина фактичних виплат за цей період припала не на посадові оклади, а на премії.

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