Зарплаты в Украине пошли вниз: сколько украинцы получили «чистыми» в августе

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе составила 31 892 грн. По сравнению с июлем показатель уменьшился на 1,1%, однако в годовом измерении зарплата выросла на 23,1%.

Гривна. Фото: из открытых источников

После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора средняя сумма, получаемая работником "на руки", составляет около 24 557 грн.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Киеве – 48 705 грн, или около 37 503 грн после указанных налоговых удержаний. На втором месте находится Луганская область – 33 981 грн, а третью позицию занимает Киевская область – 32 404 грн.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Черновицкой области – 22 807 грн, и Кировоградской – 22 869 грн. Таким образом, разница между средней зарплатой в столице и регионе с одним из самых низких показателей остается значительной.

Среди отраслей экономики лидируют информационная сфера и телекоммуникации. Там средняя начисленная зарплата достигла 79 170 грн, что соответствует примерно 60 961 грн после вычета указанных налогов.

На другом конце списка находится образование: средняя зарплата работников отрасли составила 19 109 грн, или около 14 714 грн "чистыми".

Снижение заработков по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности. Наиболее заметным оно оказалось в здравоохранении и социальной помощи – минус 6,2%. В некоторых сферах, напротив, зарплаты выросли – в пределах от 0,1% до 4,7%.

Одновременно остается проблема задолженности по зарплатам. По состоянию на 1 сентября общая сумма невыплаченных средств составила 3,8 млрд грн.

Таким образом, август принес разнонаправленную динамику: месячная средняя зарплата немного снизилась, но по сравнению с августом прошлого года остается существенно выше. При этом разрыв между регионами и отдельными секторами экономики продолжает быть очень заметным.

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