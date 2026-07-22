Зарплати українців різко зросли: Держстат назвав найбагатші професії та регіони

За перше півріччя 2025 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні зросла майже на 4,5 тис. гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Наразі вона становить 25 946 грн проти 21 522 грн роком раніше. Про це свідчить відповідь Державної служби статистики України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Зарплатня. Фото: із відкритих джерел

Найбільш оплачуваною сферою в Україні залишається інформація та телекомунікації. Середня зарплата працівників ІТ та телекомунікацій сягнула 66 060 грн, що майже на 14 тис. грн більше, ніж торік. На другому місці опинилася авіаційна галузь із середньою зарплатою 57 471 грн, а третю позицію посідає фінансова та страхова діяльність, де працівники в середньому отримують 53 123 грн на місяць.

Серед інших добре оплачуваних сфер – професійна, наукова та технічна діяльність (33 816 грн), державне управління та оборона (33 173 грн), а також торгівля (31 106 грн). Водночас найнижчі зарплати залишаються у сфері освіти (16 110 грн), творчості, мистецтва та розваг (14 390 грн), а також у бібліотеках, архівах і музеях (14 360 грн).

Якщо порівнювати регіони, то найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у Києві – 39 750 грн на місяць. До трійки лідерів також увійшли Луганська область (31 638 грн) та Дніпропетровська область (26 803 грн). Найнижчі показники Держстат зафіксував у Чернівецькій (18 604 грн), Кіровоградській (18 737 грн) та Чернігівській (19 544 грн) областях.

У Держстаті наголосили, що дані сформовані за результатами державного статистичного спостереження серед юридичних осіб і їхніх відокремлених підрозділів із чисельністю найманих працівників від 10 осіб. Статистика не охоплює тимчасово окуповані Росією території та частину районів, де тривають або тривали бойові дії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – працювати 4 дні, а отримувати зарплату за 5: що пропонують в Україні.



