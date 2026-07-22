Зарплаты украинцев резко выросли: Госстат назвал самые богатые профессии и регионы

За первое полугодие 2025 г. среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине выросла почти на 4,5 тыс. гривен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В настоящее время она составляет 25 946 грн против 21 522 грн годом ранее. Об этом свидетельствует ответ Государственной службы статистики Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Зарплата. Фото: из открытых источников

Наиболее оплачиваемой сферой в Украине остается информация и телекоммуникации. Средняя зарплата работников ИТ и телекоммуникаций достигла 66 060 грн, что почти на 14 тыс. грн больше, чем в прошлом. На втором месте оказалась авиационная отрасль со средней зарплатой 57 471 грн., а третью позицию занимает финансовая и страховая деятельность, где работники в среднем получают 53 123 грн. в месяц.

Среди других хорошо оплачиваемых сфер – профессиональная, научная и техническая деятельность (33816 грн), государственное управление и оборона (33173 грн), а также торговля (31106 грн). В то же время, самые низкие зарплаты остаются в сфере образования (16 110 грн), творчества, искусства и развлечений (14 390 грн), а также в библиотеках, архивах и музеях (14 360 грн).

Если сравнивать регионы, то самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве – 39 750 грн. в месяц. В тройку лидеров также вошли Луганская область (31638 грн) и Днепропетровская область (26803 грн). Самые низкие показатели Госстат зафиксировал в Черновицкой (18604 грн), Кировоградской (18737 грн) и Черниговской (19544 грн) областях.

В Госстате отметили, что данные сформированы по результатам государственного статистического наблюдения среди юридических лиц и их обособленных подразделений с численностью наемных работников от 10 человек. Статистика не охватывает временно оккупированные Россией территории и часть районов, где продолжаются или продолжались боевые действия.

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