Працювати 4 дні, а отримувати зарплату за 5: що пропонують в Україні

На офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України з'явилася цікава пропозиція, яка може кардинально змінити життя працюючих громадян. Уряду пропонують переглянути застарілі норми трудового законодавства та запровадити додатковий вихідний день, не зменшуючи при цьому доходи людей.

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Авторкою цієї ініціативи виступила Анна Володимирівна Павленко. Вона зареєструвала звернення №41/010242-26еп, під яким якраз розпочався збір підписів.

"На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом запровадити 4-денний робочий тиждень тривалістю 32 години без зменшення заробітної плати, — зазначається в офіційних матеріалах. — Автор пропонує внести відповідні зміни до Кодексу законів про працю та провести обов'язковий державний пілотний проєкт".

Для того щоб уряд розглянув цю пропозицію, вона має зібрати 25 тисяч голосів громадян за три місяці. Станом на 3 липня 2026 року процес голосування тільки-но стартував, тому наразі петиція має лише перші 11 підписів, а попереду залишається ще 92 дні.

Головна ідея реформи полягає не у зменшенні продуктивності, а в оптимізації праці. Авторка переконана, що в умовах постійного стресу через війну людям потрібно більше часу на відновлення сил та боротьбу з вигоранням.

"Це не про те, щоб менше працювати, це про те, щоб працювати розумніше та ефективніше, — наголошується у тексті петиції, де також зазначається прохання до посадовців: — Автор закликає Кабінет Міністрів підтримати запропоновану реформу та розпочати її впровадження через обов'язковий державний пілотний проєкт".

У зверненні пропонується спочатку протестувати новий формат у вибраних державних установах, бюджетних сферах та приватних компаніях, а вже потім масштабувати на всю країну. Як аргумент ініціаторка наводить успішний досвід європейських країн, таких як Велика Британія чи Ісландія. За її даними, подібні експерименти за кордоном допомогли знизити кількість лікарняних на 65% та покращити загальний баланс між роботою та особистим життям людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні спалахнула чергова палка дискусія навколо методів проведення мобілізації та критеріїв бронювання працівників. Приводом для цього став резонансний допис у соцмережах радниці Офісу Президента Вікторії Страхової. Вона висунула нестандартну ідею щодо того, як зробити цей процес більш справедливим.



