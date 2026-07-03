Работать 4 дня, а получать зарплату за 5: что предлагают в Украине

На официальном интернет-представительстве Кабинета Министров Украины появилось интересное предложение, которое может кардинально изменить жизнь работающих граждан. Правительству предлагают пересмотреть устаревшие нормы трудового законодательства и ввести дополнительный выходной день, не уменьшая при этом доходы людей.

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Автором этой инициативы выступила Анна Владимировна Павленко. Она зарегистрировала обращение №41/010242-26эп, под которым как раз начался сбор подписей.

"На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию с призывом ввести 4-дневную рабочую неделю продолжительностью 32 часа без уменьшения заработной платы, — отмечается в официальных материалах. — Автор предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс законов о труде и произвести обязательный государственный пилотный проект".

Для того чтобы правительство рассмотрело это предложение, оно должно собрать 25 тысяч голосов граждан за три месяца. По состоянию на 3 июля 2026 года процесс голосования только стартовал, поэтому у петиции только первые 11 подписей, а впереди остается еще 92 дня.

Главная идея реформы заключается не в уменьшении производительности, а в оптимизации труда. Автор убеждена, что в условиях постоянного стресса из-за войны людям нужно больше времени на восстановление сил и борьбу с выгоранием.

"Это не о том, чтобы меньше работать, это о том, чтобы работать умнее и эффективнее, — отмечается в тексте петиции, где также указывается просьба к должностным лицам: — Автор призывает Кабинет Министров поддержать предложенную реформу и начать ее внедрение через обязательный государственный пилотный проект".

В обращении предлагается сначала протестировать новый формат в избранных государственных учреждениях, бюджетных сферах и частных компаниях, а затем уже масштабировать на всю страну. В качестве аргумента инициатор приводит успешный опыт европейских стран, таких как Великобритания или Исландия. По ее данным, подобные эксперименты за границей помогли снизить количество больничных на 65% и улучшить общий баланс между работой и личной жизнью людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине вспыхнула очередная горячая дискуссия вокруг методов проведения мобилизации и критериев бронирования работников. Поводом для этого стало резонансное сообщение в соцсетях советницы Офиса Президента Виктории Страховой. Она выдвинула нестандартную идею о том, как сделать этот процесс более справедливым.



