Замість жінок і багатодітних батьків — на передову: нардеп вимагає відправити на фронт тиловиків із військкоматів

Народний депутат Дмитро Разумков виступив із жорсткою критикою чинної мобілізаційної політики та закликав реформувати систему замість запровадження нових обмежень для цивільного населення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Влада робить усе, щоб користуватися ухваленими законами було нікому", — наголосив політик, коментуючи загрозу масового виїзду громадян за кордон через "абсурдні рішення та постійне закручування гайок".

На його думку, розмови про залучення до армії нових категорій громадян є невиправданими.

"Коли з’являються петиції про мобілізацію жінок, зокрема тих, хто ще не встиг народити дітей, пропозиції забрати відстрочку у багатодітних батьків, розмови про зниження мобілізаційного віку — це не просто вкиди, а чергове промацування суспільства", — заявив народний обранець.

Парламентар переконаний, що мобілізаційний ресурс варто шукати всередині самої системи, яка наразі демонструє безкарність.

"Де відповідальність працівників територіальних центрів комплектування за бусифікацію? За побиття людей? За корупцію? Де реальна реформа мобілізації?" — обурився Разумков.

За його словами, законопроєкти об'єднання "Розумна Політика", які передбачають суворе покарання для посадовців ТЦК за протиправні дії, наразі блокуються керівниками профільних комітетів Сергієм Іонушасом та Олександром Завітневичем.

Замість посилення тиску на цивільних, депутат запропонував відправити на передову співробітників військкоматів, які не мають бойового досвіду.

"Почніть із 30 тисяч працівників ТЦК, а не жінок, багатодітних батьків чи 18-річних хлопців", — закликав нардеп, згадавши нещодавній інцидент у Львові, де під час конфлікту на вулиці з'ясувалося, що лише один учасник групи оповіщення воював.

Наостанок політик підкреслив, що армії потрібні чіткі терміни служби, ротація та демобілізація.

"Примусом і насиллям мотивацію захищати країну не створиш", — резюмував Дмитро Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, з кого знімуть бронювання вже восени.