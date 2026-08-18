Вместо женщин и многодетных отцов – на передовую: нардеп требует отправить на фронт тыловиков из военкоматов

Народный депутат Дмитрий Разумков выступил с жесткой критикой действующей мобилизационной политики и призвал реформировать систему вместо введения новых ограничений для гражданского населения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Власть делает все, чтобы пользоваться принятыми законами было некому", — подчеркнул политик, комментируя угрозу массового выезда граждан за границу из-за "абсурдных решений и постоянного закручивания гаек".

По его мнению, разговоры о привлечении в армию новых категорий граждан неоправданны.

"Когда появляются петиции о мобилизации женщин, в том числе тех, кто еще не успел родить детей, предложения забрать отсрочку у многодетных отцов, разговоры о снижении мобилизационного возраста – это не просто вбросы, а очередное прощупывание общества", – заявил народный избранник.

Парламентарий убежден, что мобилизационный ресурс следует искать внутри самой системы, которая пока демонстрирует безнаказанность.

"Где ответственность работников территориальных центров комплектования за бусификацию? За избиение людей? За коррупцию? Где реальная реформа мобилизации? – возмутился Разумков.

По его словам, законопроекты объединения "Разумная Политика", предусматривающие суровое наказание для должностных лиц ТЦК за противоправные действия, блокируются руководителями профильных комитетов Сергеем Ионушасом и Александром Завитневичем.

Вместо усиления давления на гражданских депутат предложил отправить на передовую сотрудников военкоматов, не имеющих боевого опыта.

"Начните с 30 тысяч работников ТЦК, а не женщин, многодетных отцов или 18-летних парней", — призвал нардеп, вспомнив о недавнем инциденте во Львове, где во время конфликта на улице выяснилось, что только один участник группы оповещения воевал.

В заключение политик подчеркнул, что армии нужны четкие сроки службы, ротация и демобилизация.

"Принуждением и насилием мотивацию защищать страну не создашь", — резюмировал Дмитрий Разумков.

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