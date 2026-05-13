Замість Зеленського країною могла керувати Вероніка Феншуй: що стало відомо у справі Єрмака

Вищий антикорупційний суд 12 травня почав слухання з обрання запобіжного заходу ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У ході засідання вся країна дізналася, що Андрій Єрмак дуже часто звертався до якоїсь особи на імʼя "Вероніка Феншуй" для порад щодо кадрових призначень на державні посади. Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Політик зазначає, після цієї новини було всім дуже смішно і весело, але це взагалі несмішно і невесело. Бо у нас люди обирали президентом Зеленського. З ним прийшов Єрмак. А тепер виявляється, що взагалі, напевно, керувала державою Вероніка Феншуй.

"А тепер подумайте. Хто це взагалі така? Якою інформацією вона володіла? Що їй розповідали, про що питали? Це ж просто потенційний подарунок для будь-яких спецслужб, в тому числі і для російських", – зазначив парламентар.

На його думку, потрібно точно розбиратись з цією історією, а саме – якою саме інформацією володіла дана особа. І головне, чи був в неї доступ до держтаємниці. Бо судячи з усього, доступ в неї був до багатьох речей.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти під варту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у 180 млн гривень. Про це на брифінгу повідомив голова САП Олександр Клименко.

глава української держави Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування у справі про відмивання грошей через "Династію". Про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.

"Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування", — заявив Клименко.