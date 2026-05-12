Чи фігурував Зеленський в розслідуванні справи щодо "Династії": в САП дали пряму відповідь

Глава української держави Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування у справі про відмивання грошей через "Династію". Про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.

У той же час підозру у справі отримали: колишній керівник Офісу президента; колишній віцепрем'єр-міністр України; бізнесмен Тімур Міндіч; ще четверо учасників організованої групи.

Усім їм інкримінують відмивання грошей через будівництво елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині.

За версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень — зокрема 8,9 мільйона доларів. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в "Енергоатомі".

Учасникам схеми висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Покарання за цією статтею – від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

