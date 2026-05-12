Фигурировал ли Зеленский в расследовании дела по "Династии": в САП дали прямой ответ

Глава украинского государства Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании денег через "Династию". Об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", – заявил Клименко.

В то же время подозрение по делу получили: бывший руководитель Офиса президента; бывший вице-премьер-министр Украины; бизнесмен Тимур Миндич; еще четверо участников организованной группы.

Всем им инкриминируют отмывание денег из-за строительства элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

По версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен – в том числе 8,9 миллиона долларов. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Участникам схемы было выдвинуто подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – отмывание имущества, полученного преступным путем. Наказание по этой статье – от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него.




