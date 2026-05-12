logo

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Фигурировал ли Зеленский в расследовании дела по "Династии": в САП дали прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Фигурировал ли Зеленский в расследовании дела по "Династии": в САП дали прямой ответ

Глава САП заверил, что по делу о "Династии" к Владимиру Зеленскому пока нет вопросов

12 мая 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании денег через "Династию". Об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.

Фигурировал ли Зеленский в расследовании дела по "Династии": в САП дали прямой ответ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", – заявил Клименко.

В то же время подозрение по делу получили: бывший руководитель Офиса президента; бывший вице-премьер-министр Украины; бизнесмен Тимур Миндич; еще четверо участников организованной группы.

Всем им инкриминируют отмывание денег из-за строительства элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

По версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен – в том числе 8,9 миллиона долларов. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Участникам схемы было выдвинуто подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – отмывание имущества, полученного преступным путем. Наказание по этой статье – от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на портале "Комментарии" — 11 мая работники НАБУ и САП начали проводить следственные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас".

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/kCnZfmyaQWc
Теги:

Новости

Все новости