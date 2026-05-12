Єрмак відреагував на отримання підозри від НАБУ та САП

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував отримання підозри від НАБУ та САП у справі про будівництво кооперативу "Династія": каже, що має "тільки один автомобіль та одну квартиру". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "УП".

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

На уточнення журналіста про кооператив "Династія" Єрмак повідомив, що володіє лише однією квартирою.

"У мене немає жодного будинку, у мене є лише одна квартира та один автомобіль, який ви бачили", — зазначив екс-керівник ВП.

На запитання, яке в нього прізвисько на плівках НАБУ, він зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені у мене немає".

Більш детальний коментар Андрій Єрмак пообіцяв надати, коли завершаться слідчі дії.

Нагадаємо, увечері 11 травня НАБУ та САП проводять слідчі дії щодо колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку оголосили про підозру. НАБУ і САП прийшли до нього в рамках справи "Мідас", про злочинне угруповання, яке крало гроші на "шлагбаумах" і державних структурах усюди, де дотягувалося. З цих грошей у Єрмака будувався маєток у Козинській Династії. Про це розповів політичний оглядач журналіст Юрій Ніколов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові подробиці навколо так званих "плівок Міндіча" стали темою резонансного обговорення під час стримування екс-нардепа Борислава Берези та екс-генпрокурора Юрія Луценка. Під час ефіру учасники заявили, що опубліковані аудіозаписи можуть свідчити про масштабні корупційні зв'язки та неформальні домовленості у вищих колах.



