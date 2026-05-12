Ермак отреагировал на получение подозрения от НАБУ и САП

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал получение подозрения от НАБУ и САП по делу о строительстве кооператива "Династия": говорит, что имеет "только один автомобиль и одну квартиру". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "УП".

На уточнение журналиста о кооперативе "Династия" Ермак сообщил, что владеет только одной квартирой.

"У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели", – отметил экс-руководитель ОП.

На вопрос, какое у него прозвище на пленках НАБУ, он отметил: "Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Более детальный комментарий Андрей Ермак пообещал дать, когда завершатся следственные действия.

Напомним, вечером 11 мая НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас", о преступной группировке, воровавшей деньги на "шлагбаумах" и государственных структурах повсюду, где дотягивалось. Из этих денег у Ермака строилось имение в козинской Династии. Об этом рассказал политический обозреватель, журналист Юрий Николов.

