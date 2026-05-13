Вместо Зеленского страной могла управлять Вероника Фэншуй: что стало известно по делу Ермака

Высший антикоррупционный суд 12 мая начал слушание по избранию меры пресечения экспредседателю Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. В ходе заседания вся страна узнала, что Андрей Ермак очень часто обращался к какому-либо лицу по имени "Вероника Феншуй" для советов по кадровым назначениям на государственные должности. Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Политик отмечает, что после этой новости было всем очень смешно и весело, но это вообще несмешно и невесело. Потому что у нас люди выбирали президентом Зеленского. С ним пришел Ермак. А теперь оказывается, что вообще наверняка руководила государством Вероника Феншуй.

"А теперь подумайте. Кто это вообще такая? Какой информацией она владела? Что ей рассказывали, о чем спрашивали? Это просто потенциальный подарок для любых спецслужб, в том числе и для российских", – отметил парламентарий.

По его мнению, нужно точно разбираться с этой историей, а именно – какой именно информацией владело данное лицо. И главное, был ли у нее доступ к гостайне. Ибо судя по всему, доступ у нее был ко многим вещам.

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", – заявил Клименко.