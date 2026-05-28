Замість п'яти виплат — одна: Верховна Рада схвалила реформу базової соціальної допомоги

Верховна Рада України зробила перший крок до масштабного оновлення системи соціальних виплат, підтримавши у першому читанні законопроєкт про базову соціальну допомогу. Ця ініціатива передбачає запровадження уніфікованого механізму фінансової підтримки для родин із низьким рівнем заробітку.

Ілюстративне фото

"Замість розрізнених окремих видів допомоги планується єдина виплата, — зазначили у парламенті, коментуючи сутність законодавчих змін, — яка охоплюватиме одразу кілька категорій громадян".

Нова консолідована виплата має замість п'яти різних програм об'єднати підтримку для одиноких матерів, малозабезпечених та багатодітних родин. Також туди увійдуть кошти для осіб з інвалідністю, людей без права на пенсію та тимчасові виплати на дітей, чиї батьки не сплачують аліменти.

"Відтепер розмір допомоги визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем та середньомісячним доходом сім’ї, — пояснюють автори проєкту новий фінансовий алгоритм, — вирахуваним за останній квартал".

Розробники документу окремо наголошують, що встановлена для розрахунків базова величина за жодних умов не зможе бути меншою за офіційно затверджений прожитковий мінімум. Очікується, що такий підхід суттєво спростить процедуру оформлення коштів для вразливих верств населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внутрішньо переміщеним особам в Україні варто поквапитися з подачею документів на отримання державної допомоги на проживання. Пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України попередила, що 1 червня 2026 року завершується прийом заяв від тих категорій громадян, для яких Кабмін раніше пом'якшив критерії надання виплат.



