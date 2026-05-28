Дедлайн для переселенців: ВПО мають час до 1 червня, щоб оформити виплати «заднім числом»

Внутрішньо переміщеним особам в Україні варто поквапитися з подачею документів на отримання державної допомоги на проживання. Пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України попередила, що 1 червня 2026 року завершується прийом заяв від тих категорій громадян, для яких Кабмін раніше пом'якшив критерії надання виплат.

"Вчасне подання документів, — підкреслюють у відомстві, роз'яснюючи переваги швидкого звернення, — гарантує нарахування грошової підтримки одразу за кілька попередніх місяців".

Зокрема, діти зі статусом ВПО тепер отримують державні кошти без урахування матеріального становища чи сукупного заробітку їхніх батьків. Якщо родина встигне зареєструвати заяву до початку літа, фінансування буде призначено ретроспективно — з 1 лютого поточного року. Нові правила діють і для непрацездатних переселенців, яким раніше відмовили у виплатах через високі доходи: у разі дотримання дедлайну гроші їм нарахують ще з 1 січня 2026 року.

"Якщо ж громадяни прийдуть по перерахунок уже після вказаної дати, — суворо зазначають фахівці Міністерства, застерігаючи від зволікання, — право на отримання коштів за минулі періоди буде повністю анульоване".

У такому випадку фінансова допомога нараховуватиметься лише з моменту фактичного подання документів. Переселенці можуть обрати будь-який зручний формат реєстрації: завітати особисто до ЦНАПу, сервісного центру ПФУ чи представника місцевої громади. Крім того, надіслати папери можна звичайною поштою або скористатися онлайн-сервісами на вебпорталі ПФУ.

Ці кроки стали можливими завдяки нещодавньому оновленню урядової постанови, яка регулює соціальну підтримку ВПО та подовжила період для перепризначення грошової допомоги на розширених умовах саме до 1 червня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що група народних депутатів виступила з офіційною вимогою до Кабінету Міністрів України щодо негайного перегляду та підвищення грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Парламентарі наголошують, що через зростання цін діючі соціальні стандарти для евакуйованих громадян повністю втратили свою актуальність.