Депутати б’ють на сполох: державна підтримка ВПО впала майже вдвічі, фінансування на 2026 рік критично мале

Група народних депутатів виступила з офіційною вимогою до Кабінету Міністрів України щодо негайного перегляду та підвищення грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Парламентарі наголошують, що через зростання цін діючі соціальні стандарти для евакуйованих громадян повністю втратили свою актуальність.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

"Ініціюємо збільшення розміру допомоги на проживання ВПО", — заявив народний депутат Павло Фролов.

Він повідомив, що депутатське об'єднання вже направило офіційне звернення до очільника уряду Дениса Шмигаля. Депутати наполягають на проведенні індексації фіксованих виплат, які на сьогодні становлять 2 тисячі гривень для працездатних осіб та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю.

"Ці суми не переглядалися з 2022 року", — констатує парламентар, зазначаючи, що за останні роки купівельна спроможність цих грошей катастрофічно впала. — "Однак за цей період коефіцієнт інфляції сягнув 1,7, а витрати на проживання фактично подвоїлися".

Депутат підкреслив, що нинішні фінансові реалії заганяють переселенців у скруту, оскільки "діючі виплати вже не покривають базових потреб людини у кризових умовах".

Паралельно з цим у профільному комітеті зазначають про небезпечну тенденцію системного урізання фінансової допомоги з боку держави. Наразі грошову підтримку отримують лише близько 900 тисяч внутрішніх переселенців, що становить заледве п'яту частину від усіх зареєстрованих ВПО в Україні. Нардеп навів тривожну статистику зменшення видатків з державного бюджету: якщо у 2023 році на це виділяли 74 мільярди гривень, то у 2024 році сума впала до 57 мільярдів, у 2025 — до 49 мільярдів, а на поточний 2026 рік у кошторисі закладено лише 39 мільярдів гривень.

"Уряд має привести розмір виплат ВПО до актуальних цін, — резюмує Фролов, закликаючи виконавчу владу змінити підхід до соціальної політики, — та не зменшувати державну підтримку тих, хто через війну втратив власні домівки".

Парламентарі обіцяють жорстко контролювати розгляд цього питання Кабміном, оскільки забезпечення гідних умов для адаптації людей у нових громадах є для них принциповою позицією.

Нагадаємо, Голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов виступив із пропозицією реформувати систему підтримки внутрішньо переміщених осіб. На його переконання, статус переселенця має бути обмежений у часі, щоб стимулювати швидшу інтеграцію людей у нові громади.



