Депутаты бьют тревогу: государственная поддержка ВПЛ упала почти вдвое, финансирование на 2026 год критически мало

Недилько Ксения
Группа народных депутатов выступила с официальным требованием к Кабинету Министров Украины по немедленному пересмотру и повышению денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. Парламентарии подчеркивают, что из-за роста цен действующие социальные стандарты для эвакуированных граждан полностью утратили свою актуальность.
Он сообщил, что депутатское объединение уже направило официальное обращение к главе правительства Денису Шмыгалю. Депутаты настаивают на проведении индексации фиксированных выплат, которые на сегодняшний день составляют 2 тысячи гривен для трудоспособных лиц и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью.
Депутат подчеркнул, что нынешние финансовые реалии загоняют переселенцев в беду, поскольку "действующие выплаты уже не покрывают базовые потребности человека в кризисных условиях".
Параллельно с этим в профильном комитете отмечают опасную тенденцию системного урезания финансовой помощи со стороны государства. Сейчас денежную поддержку получают лишь около 900 тысяч внутренних переселенцев, что составляет едва пятую часть всех зарегистрированных ВПЛ в Украине. Нардеп привел тревожную статистику уменьшения расходов из государственного бюджета: если в 2023 году на это выделяли 74 миллиарда гривен, то в 2024 году сумма упала до 57 миллиардов, в 2025 — до 49 миллиардов, а на текущий 2026 в смете заложено только 39 миллиардов гривен.
Парламентарии обещают жестко контролировать рассмотрение этого вопроса Кабмином, поскольку обеспечение достойных условий для адаптации людей в новых общинах является для них принципиальной позицией.
Напомним, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов выступил с предложением реформировать систему поддержки внутренне перемещенных лиц. По его убеждению, статус переселенца должен быть ограничен во времени, чтобы стимулировать более быструю интеграцию людей в новые общины.