Дедлайн для переселенцев: ВПЛ имеют время до 1 июня, чтобы оформить выплаты «задним числом»

Внутренне перемещенным лицам в Украине следует поторопиться с подачей документов на получение государственной помощи на жительство. Прессслужба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины предупредила, что 1 июня 2026 завершается прием заявлений от тех категорий граждан, для которых Кабмин ранее смягчил критерии предоставления выплат.

Переселенцы. Фото из открытых источников

"Своевременная подача документов, — подчеркивают в ведомстве, разъясняя преимущества быстрого обращения, — гарантирует начисление денежной поддержки сразу за несколько предыдущих месяцев".

В частности, дети со статусом ВПЛ теперь получают государственные средства без учета материального положения или совокупного заработка их родителей. Если семья успеет зарегистрировать заявление до начала лета, финансирование будет назначено ретроспективно – с 1 февраля текущего года. Новые правила действуют и для нетрудоспособных переселенцев, которым раньше было отказано в выплатах из-за высоких доходов: в случае соблюдения дедлайна деньги им начислят еще с 1 января 2026 года.

"Если же граждане придут за перерасчетом уже после указанной даты, — строго отмечают специалисты Министерства, предостерегая от промедления, — право на получение средств за прошлые периоды будет полностью аннулировано".

В таком случае финансовая помощь будет начисляться только с момента фактической подачи документов. Переселенцы могут выбрать любой удобный формат регистрации: посетить лично ЦНАП, сервисный центр ПФУ или представителя местной громады. Кроме того, отправить бумаги можно обычной почтой или воспользоваться онлайн-сервисами на веб-портале ПФУ.

Эти шаги стали возможны благодаря недавнему обновлению правительственного постановления, которое регулирует социальную поддержку ВПЛ и продлило период для переназначения денежной помощи на расширенных условиях именно до 1 июня.

