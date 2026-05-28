Вместо пяти выплат одна: Верховная Рада одобрила реформу базовой социальной помощи

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к масштабному обновлению системы социальных выплат, поддержав в первом чтении законопроект о базовой социальной помощи. Эта инициатива предусматривает внедрение унифицированного механизма финансовой поддержки для семей с низким уровнем заработка.

"Вместо разрозненных отдельных видов помощи планируется единая выплата, — отметили в парламенте, комментируя сущность законодательных изменений, — которая будет охватывать сразу несколько категорий граждан".

Новая консолидированная выплата должна вместо пяти различных программ объединить поддержку одиноким матерям, малообеспеченным и многодетным семьям. Также туда войдут средства для лиц с инвалидностью, без права на пенсию и временные выплаты на детей, чьи родители не платят алименты.

"Сейчас размер пособия будет определяться как разница между установленным базовым уровнем и среднемесячным доходом семьи, – объясняют авторы проекта новый финансовый алгоритм, – рассчитанным за последний квартал".

Разработчики документа отдельно отмечают, что установленная для расчетов базовая величина ни при каких условиях не сможет быть меньше официально утвержденного прожиточного минимума. Ожидается, что такой подход существенно упростит процедуру оформления средств для уязвимых слоев населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во внутренне перемещенным лицам в Украине следует поторопиться с подачей документов на получение государственной помощи на проживание. Пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины предупредила, что 1 июня 2026 завершается прием заявлений от тех категорий граждан, для которых Кабмин ранее смягчил критерии предоставления выплат.




