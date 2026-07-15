Замінована Чорнобильська зона: які небачені раніше проблеми спіткали Україну

Повномасштабне вторгнення Росії продовжує створювати нові загрози для Чорнобильської зони відчуження. Через масштабне мінування територій значно ускладнилася не лише робота науковців, а й проведення природоохоронних заходів та ліквідація пожеж. Про це йдеться у відповіді Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Замінована Чорнобильська зона

У ДАЗВ повідомили, що після початку повномасштабної війни розмінування території зони відчуження, зокрема природно-заповідного та лісового фондів, здійснюють виключно підрозділи Сил оборони України. Водночас агентство зазначає, що не володіє інформацією про хід чи обсяги виконання цих робіт.

Найбільше наслідки мінування відчуває Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. За інформацією установи, забруднення територій вибухонебезпечними предметами суттєво скоротило площі, доступні для проведення наукових досліджень. Фахівці більше не можуть безперешкодно здійснювати польові роботи, фотомоніторинг тваринного світу чи закладати нові дослідні ділянки. Перед кожним виїздом необхідно отримувати підтвердження безпечності місцевості від військових або чекати перевірки саперів.

Не менш серйозною проблемою мінування стало і проведення природоохоронних робіт. Будь-які заходи можливі лише після обстеження території підрозділами розмінування, якщо ділянки не були очищені раніше.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з пожежами. У ДАЗВ наголошують, що перед початком гасіння вогню на потенційно замінованих територіях сапери повинні спочатку перевірити місцевість та під'їзні шляхи. Це затримує роботу рятувальників, дозволяє полум'ю швидше поширюватися та значно ускладнює ліквідацію загорянь. У результаті для боротьби з такими пожежами доводиться залучати більше техніки та особового складу, ніж зазвичай.

Таким чином, навіть через понад чотири роки після початку повномасштабної війни замінування Чорнобильської зони залишається одним із ключових факторів, який впливає не лише на безпеку людей, а й на збереження унікальної екосистеми та ефективність реагування на надзвичайні ситуації.

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