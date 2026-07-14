Луганщина після окупації: в яких регіонах найбільше переселенців з області

Понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії сотні тисяч жителів Луганської області залишаються вимушеними переселенцями. Станом на 1 липня 2026 року на обліку в інших регіонах України перебувають 209,9 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з Луганщини після 24 лютого 2022 року та офіційно зареєстрували нове місце проживання.

Луганська область

Про це йдеться у відповіді Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

За інформацією, отриманою від Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, нині на обліку перебувають 169,9 тисячі сімей із Луганської області.

Найбільшу категорію серед переселенців становлять люди працездатного віку – 110,5 тисячі осіб, що свідчить про масштабну втрату регіоном трудового потенціалу. Водночас серед зареєстрованих ВПО налічується 39,9 тисячі пенсіонерів, 41,9 тисячі дітей та 10,1 тисячі осіб з інвалідністю, які потребують додаткової державної підтримки.

Луганська ОВА також повідомила, в яких регіонах сьогодні проживає найбільше вихідців із області. Лідером за кількістю зареєстрованих переселенців стала Дніпропетровська область, де перебуває 41 тисяча людей. Друге місце посідає Київ – 36,8 тисячі ВПО. Серед областей найбільше переселенців також прийняли Київська (22,1 тис.), Харківська (14,9 тис.), Полтавська (11,5 тис.) та Львівська (10,5 тис.).

В адміністрації зазначили, що детальний розподіл внутрішньо переміщених осіб за всіма областями України наведений у додатку до відповіді на журналістський запит.

Оприлюднені цифри вкотре демонструють масштаби гуманітарних наслідків російської агресії. Фактично сотні тисяч жителів Луганщини вже понад чотири роки змушені будувати нове життя далеко від своїх домівок, тоді як значна частина території області залишається під російською окупацією.

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