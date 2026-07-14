Луганщина после оккупации: в каких регионах больше всего переселенцев из области

Свыше четырех лет после начала полномасштабного вторжения России сотни тысяч жителей Луганской области остаются вынужденными переселенцами. По состоянию на 1 июля 2026 года на учете в других регионах Украины состоят 209,9 тысяч внутренне перемещенных лиц, выехавших из Луганщины после 24 февраля 2022 года и официально зарегистрировавших новое место жительства.

Луганська область

Об этом говорится в ответе Департамента социальной защиты населения и поддержке внутренне перемещенных лиц Луганской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

По информации, полученной от Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, в настоящее время на учете состоят 169,9 тысяч семей из Луганской области.

Наибольшую категорию среди переселенцев составляют люди трудоспособного возраста – 110,5 тысяч человек, что свидетельствует о масштабной потере регионом трудового потенциала. В то же время среди зарегистрированных ВПЛ насчитывается 39,9 тысяч пенсионеров, 41,9 тысяч детей и 10,1 тысяч человек с инвалидностью, нуждающихся в дополнительной государственной поддержке.

Луганская ОВА также сообщила, в каких регионах сегодня проживает больше всего выходцев из области. Лидером по количеству зарегистрированных переселенцев стала Днепропетровская область, где находится 41 тысяча человек. Второе место занимает Киев – 36,8 тысяч ВПО. Среди областей больше всего переселенцев также приняли Киевская (22,1 тыс.), Харьковская (14,9 тыс.), Полтавская (11,5 тыс.) и Львовская (10,5 тыс.).

В администрации отметили, что детальное распределение внутренне перемещенных лиц по всем областям Украины приведено в приложении к ответу на журналистский запрос.

Обнародованные цифры демонстрируют масштабы гуманитарных последствий российской агрессии. Фактически сотни тысяч жителей Луганщины уже более четырех лет вынуждены строить новую жизнь вдали от своих домов, тогда как значительная часть территории области остается под российской оккупацией.

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