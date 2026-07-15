Заминированная Чернобыльская зона: какие невиданные ранее проблемы постигли Украину

Полномасштабное вторжение России продолжает создавать новые угрозы Чернобыльской зоне отчуждения. Из-за масштабного минирования территорий значительно усложнилась не только работа ученых, но и проведение природоохранных мероприятий и ликвидация пожаров. Об этом говорится в ответе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Заминированная Чернобыльская зона

В ГАЗО сообщили, что после начала полномасштабной войны разминирование территории зоны отчуждения, в частности, природно-заповедного и лесного фондов, осуществляют исключительно подразделения Сил обороны Украины. В то же время агентство отмечает, что не владеет информацией о ходе или объемах выполнения этих работ.

Больше всего последствия минирования испытывает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. По информации учреждения, загрязнение территорий взрывоопасными предметами существенно сократило площади, доступные для проведения научных исследований. Специалисты больше не могут беспрепятственно производить полевые работы, фотомониторинг животного мира или закладывать новые исследовательские участки. Перед каждым выездом необходимо получать подтверждение безопасности местности от военных или ждать проверки саперов.

Не менее серьезной проблемой минирования стало и проведение природоохранных работ. Любые меры возможны только после обследования территории подразделениями разминирования, если участки не были очищены раньше.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с пожарами. В ГАЗО подчеркивают, что перед началом тушения огня на потенциально заминированных территориях саперы должны сначала проверить местность и подъездные пути. Это задерживает работу спасателей, позволяет пламени быстрее распространяться и значительно усложняет ликвидацию возгораний. В результате для борьбы с такими пожарами приходится привлекать больше техники и личного состава, чем обычно.

Таким образом, даже спустя более четырех лет после начала полномасштабной войны заминирование Чернобыльской зоны остается одним из ключевых факторов, влияющих не только на безопасность людей, но и на сохранение уникальной экосистемы и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

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