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Замах на конструктора Fire Point Дениса Штілермана: що відомо

«Інформація перебільшена»: розробник Денис Штілерман відреагував на заяви ЗМІ про розстріл його кортежу

1 жовтня 2026, 14:24
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Недилько Ксения

В інформаційному просторі спалахнув скандал навколо можливого нападу на співвласника та головного інженера оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана. Першоджерелом новини став ізраїльський медійник Сергій Ауслендер, який із посиланням на власні джерела заявив про стрілянину в передмісті столиці. За його версією, розробник дістав незначні ушкодження, його сек'юріті загинув, а самих кілерів було знищено. Згодом сам Штілерман вийшов на зв'язок, щоб внести ясність у ситуацію.

Замах на конструктора Fire Point Дениса Штілермана: що відомо

Денис Штілерман. Фото з відкритих джерел

Резонансну новину підхопила низка вітчизняних та закордонних медіа, посилаючись на дані з дипломатичних чи безпекових кіл журналіста з Ізраїлю. Стверджувалося, що інцидент мав місце на Київщині, а ціллю зловмисників був саме відомий український конструктор.

"На співвласника фірми Fire Point Дениса Штілермана було скоєно замах", — написав у своєму блозі Сергій Ауслендер, описуючи деталі начебто зухвалого нападу.

За його словами, ситуація розгорталася стрімко:

"Штілерман дістав легке поранення, один із працівників його охорони убитий, а самих нападників ліквідовано на місці".

За кілька годин після масового поширення цієї інформації в ЗМІ, сам головний конструктор Fire Point вирішив прокоментувати інцидент. Попри те, що його заява виявилася доволі лаконічною, вона заперечує найдраматичнішу частину повідомлень журналістів, хоча й залишає простір для запитань.

"Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшеними", — наголосив Денис Штілерман, звертаючись до громадськості після хвилі публікацій про його ймовірне поранення.

Співвласник компанії окремо підкреслив, що новини про трагедію в його оточенні не відповідають дійсності. Водночас бізнесмен та інженер вирішив не вдаватися в деталі та утримався від прямої відповіді на запитання, чи мав місце факт нападу або загрози його життю взагалі.

Замах на конструктора Fire Point Дениса Штілермана: що відомо - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Анна Скороход різко розкритикувала публічні заяви керівниці компанії FirePoint Ірини Терех щодо використання деталей з мережі "Епіцентр" у виробництві ракет.



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