Анна Скороход розкритикувала заяву про дверні петлі з «Епіцентру» в ракетах FirePoint

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Недилько Ксения
Народна депутатка України Анна Скороход різко розкритикувала публічні заяви керівниці компанії FirePoint Ірини Терех щодо використання деталей з мережі "Епіцентр" у виробництві ракет. Нардепка зауважила, що легковажні вислови нібито про закупівлю елементів для оборонної промисловості у звичайних будівельних гіпермаркетах створюють додаткові ризики для цивільних об'єктів.
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА
Обурення викликали слова Ірини Терех про те, що кришка двигуна ракети "Фламінго" тримається нібито на звичайних дверних петлях через їхню доступність 24/7. Коментуючи кар'єрний шлях очільниці компанії, Скороход нагадала, що раніше Терех працювала у сфері продажів мобільних телефонів, а саме підприємство перетворилося на оборонне з кастингового агентства.
Парламентарка висловила серйозне занепокоєння тим, як подібна публічність впливає на безпекову ситуацію всередині країни.
На підтвердження своїх побоювань народна обранка навела трагічну та руйнівну хроніку систематичних ударів російської армії по торгівельних об'єктах цієї мережі лише за останній період:
Депутатка наголосила, що ворожий терор проти цивільної інфраструктури продовжується щодня, і подібні інформаційні приводи лише розв'язують руки агресору.
Ситуація стає дедалі гострішою, адже атаки на цивільні торгові площі не припиняються. Зокрема, напередодні, 27 серпня, під ударом опинився гіпермаркет у Харкові, а вже сьогодні, 28 серпня, ворог знову поцілив у торговельний центр мережі в Запоріжжі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому Росія почала бити по ТРЦ України.