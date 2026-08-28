Анна Скороход розкритикувала заяву про дверні петлі з «Епіцентру» в ракетах FirePoint

Народна депутатка України Анна Скороход різко розкритикувала публічні заяви керівниці компанії FirePoint Ірини Терех щодо використання деталей з мережі "Епіцентр" у виробництві ракет. Нардепка зауважила, що легковажні вислови нібито про закупівлю елементів для оборонної промисловості у звичайних будівельних гіпермаркетах створюють додаткові ризики для цивільних об'єктів.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА

Обурення викликали слова Ірини Терех про те, що кришка двигуна ракети "Фламінго" тримається нібито на звичайних дверних петлях через їхню доступність 24/7. Коментуючи кар'єрний шлях очільниці компанії, Скороход нагадала, що раніше Терех працювала у сфері продажів мобільних телефонів, а саме підприємство перетворилося на оборонне з кастингового агентства.

Парламентарка висловила серйозне занепокоєння тим, як подібна публічність впливає на безпекову ситуацію всередині країни.

"То "епіцентри" це відповідь на вайлдберіз, чи "нова законна ціль" для рашистів, — задається питанням Анна Скороход, — завдяки висловам недалеких?"

На підтвердження своїх побоювань народна обранка навела трагічну та руйнівну хроніку систематичних ударів російської армії по торгівельних об'єктах цієї мережі лише за останній період:

21 липня: Повне руйнування торговельного центру у Сумах;

Повне руйнування торговельного центру у Сумах; 5 серпня: Знищення заводу Epicentr Ceramic Corporation та двох великих складів на Київщині;

Знищення заводу Epicentr Ceramic Corporation та двох великих складів на Київщині; 12 серпня: Масштабна пожежа на 10 000 кв. м та знищення ТЦ у Запоріжжі;

Масштабна пожежа на 10 000 кв. м та знищення ТЦ у Запоріжжі; 24 серпня: Пошкодження одразу двох гіпермаркетів у різних районах Одеси.

Депутатка наголосила, що ворожий терор проти цивільної інфраструктури продовжується щодня, і подібні інформаційні приводи лише розв'язують руки агресору.

"Скільки ми ще це будемо терпіти?" — резюмувала свій допис Скороход.

Ситуація стає дедалі гострішою, адже атаки на цивільні торгові площі не припиняються. Зокрема, напередодні, 27 серпня, під ударом опинився гіпермаркет у Харкові, а вже сьогодні, 28 серпня, ворог знову поцілив у торговельний центр мережі в Запоріжжі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому Росія почала бити по ТРЦ України.