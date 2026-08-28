Військовий Максим Жорін пояснив справжню мету російських ударів по ТРЦ

Російські обстріли українських торговельних центрів мають на меті не руйнування економіки, а дестабілізацію психологічного стану суспільства. Напередодні зимового періоду ворог намагається посіяти паніку серед мирного населення, щоб змусити людей капітулювати. Про це у своєму блозі заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Військовий наголосив, що агресор діє підступно, намагаючись компенсувати свої невдачі на полі бою ударами по беззахисних людях.

"Ворог прагне максимально тиснути на звичайних цивільних українців в період до зими, — пояснює логіку окупантів Максим Жорін, — аби зламати волю населення до спротиву".

Водночас заступник командира корпусу піддав різкій критиці внутрішніх спікерів, які лише підігрують планам Кремля. На його думку, постійне нагнітання ситуації в інформаційному просторі грає на руку ворожій пропаганді.

"На цьому фоні дуже х***во виглядають безкінечні залякуючі прогнози від наших вже "експертів", — констатує підполковник ЗСУ, — які ще більше додають панічних настроїв людям".

Замість того щоб піддаватися страху та слухати апокаліптичні сценарії, Жорін закликав громадян діяти прагматично. Він наголосив, що кожен українець у тилу повинен чітко знати правила безпеки та мати базові засоби порятунку.

"Цивільним обов’язково потрібно носити з собою аптечки (звісно, ще й вміти їми користуватися), — дає практичні поради військовий, — уникати великих скупчень та завжди реагувати на повітряні тривоги".

Наостанок офіцер нагадав, що жорстокість ворога є ознакою його безсилля на фронті, тому цивільним варто бути готовими до будь-яких провокацій. за його словами, Україна має справу з абсолютно неадекватним противником, котрий за програш на передовій буде намагатись відігратись терором в тилу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували ТРЦ "Караван" у Харкові.