Військовий Максим Жорін пояснив справжню мету російських ударів по ТРЦ

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Недилько Ксения
Російські обстріли українських торговельних центрів мають на меті не руйнування економіки, а дестабілізацію психологічного стану суспільства. Напередодні зимового періоду ворог намагається посіяти паніку серед мирного населення, щоб змусити людей капітулювати. Про це у своєму блозі заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Військовий наголосив, що агресор діє підступно, намагаючись компенсувати свої невдачі на полі бою ударами по беззахисних людях.
Водночас заступник командира корпусу піддав різкій критиці внутрішніх спікерів, які лише підігрують планам Кремля. На його думку, постійне нагнітання ситуації в інформаційному просторі грає на руку ворожій пропаганді.
Замість того щоб піддаватися страху та слухати апокаліптичні сценарії, Жорін закликав громадян діяти прагматично. Він наголосив, що кожен українець у тилу повинен чітко знати правила безпеки та мати базові засоби порятунку.
Наостанок офіцер нагадав, що жорстокість ворога є ознакою його безсилля на фронті, тому цивільним варто бути готовими до будь-яких провокацій. за його словами, Україна має справу з абсолютно неадекватним противником, котрий за програш на передовій буде намагатись відігратись терором в тилу.