logo_ukra

BTC/USD

79515

ETH/USD

2487.91

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військовий Максим Жорін пояснив справжню мету російських ударів по ТРЦ
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовий Максим Жорін пояснив справжню мету російських ударів по ТРЦ

Жорін закликав українців не піддаватися паніці «експертів» та дбати про безпеку

28 серпня 2026, 11:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські обстріли українських торговельних центрів мають на меті не руйнування економіки, а дестабілізацію психологічного стану суспільства. Напередодні зимового періоду ворог намагається посіяти паніку серед мирного населення, щоб змусити людей капітулювати. Про це у своєму блозі заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Військовий Максим Жорін пояснив справжню мету російських ударів по ТРЦ

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Військовий наголосив, що агресор діє підступно, намагаючись компенсувати свої невдачі на полі бою ударами по беззахисних людях.

"Ворог прагне максимально тиснути на звичайних цивільних українців в період до зими, — пояснює логіку окупантів Максим Жорін, — аби зламати волю населення до спротиву".

Водночас заступник командира корпусу піддав різкій критиці внутрішніх спікерів, які лише підігрують планам Кремля. На його думку, постійне нагнітання ситуації в інформаційному просторі грає на руку ворожій пропаганді.

"На цьому фоні дуже х***во виглядають безкінечні залякуючі прогнози від наших вже "експертів", — констатує підполковник ЗСУ, — які ще більше додають панічних настроїв людям".

Замість того щоб піддаватися страху та слухати апокаліптичні сценарії, Жорін закликав громадян діяти прагматично. Він наголосив, що кожен українець у тилу повинен чітко знати правила безпеки та мати базові засоби порятунку.

"Цивільним обов’язково потрібно носити з собою аптечки (звісно, ще й вміти їми користуватися), — дає практичні поради військовий, — уникати великих скупчень та завжди реагувати на повітряні тривоги".

Наостанок офіцер нагадав, що жорстокість ворога є ознакою його безсилля на фронті, тому цивільним варто бути готовими до будь-яких провокацій. за його словами, Україна має справу з абсолютно неадекватним противником, котрий за програш на передовій буде намагатись відігратись терором в тилу.

 Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували ТРЦ "Караван" у Харкові.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини