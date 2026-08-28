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Военный Максим Жорин объяснил настоящую цель российских ударов по ТРЦ

Жорин призвал украинцев не поддаваться панике «экспертов» и заботиться о безопасности

28 августа 2026, 11:58
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Недилько Ксения

Российские обстрелы украинских торговых центров преследуют цель не разрушения экономики, а дестабилизацию психологического состояния общества. В преддверии зимнего периода враг пытается посеять панику среди мирного населения, чтобы заставить людей капитулировать. Об этом в своем блоге заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Военный Максим Жорин объяснил настоящую цель российских ударов по ТРЦ

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Военный подчеркнул, что агрессор действует коварно, пытаясь компенсировать свои неудачи на поле боя ударами по беззащитным людям.

"Враг стремится максимально давить на обычных гражданских украинцев в период до зимы, — объясняет логику оккупантов Максим Жорин, — чтобы сломить волю населения к сопротивлению".

В то же время заместитель командира корпуса подверг резкой критике внутренних спикеров, только подыгрывающих планам Кремля. По его мнению, постоянное нагнетание ситуации в информационном пространстве играет на руку вражеской пропаганде.

"На этом фоне очень хорошо выглядят бесконечные запугивающие прогнозы от наших уже "экспертов", — констатирует подполковник ВСУ, — которые еще больше добавляют панических настроений людям".

Вместо того чтобы подвергаться страху и слушать апокалиптические сценарии, Жорин призвал граждан действовать прагматично. Он отметил, что каждый украинец в тылу должен четко знать правила безопасности и иметь базовые средства спасения.

"Гражданским обязательно нужно носить с собой аптечки (конечно, еще и уметь ими пользоваться), — дает практические советы военный, — избегать больших скоплений и всегда реагировать на воздушные тревоги".

В заключение офицер напомнил, что жестокость врага является признаком его бессилия на фронте, поэтому гражданским следует быть готовыми к любым провокациям. По его словам, Украина имеет дело с абсолютно неадекватным противником, который за проигрыш на передовой будет пытаться отыграться террором в тылу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты атаковали ТРЦ "Караван" в Харькове.



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