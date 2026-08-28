Военный Максим Жорин объяснил настоящую цель российских ударов по ТРЦ

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Недилько Ксения
Российские обстрелы украинских торговых центров преследуют цель не разрушения экономики, а дестабилизацию психологического состояния общества. В преддверии зимнего периода враг пытается посеять панику среди мирного населения, чтобы заставить людей капитулировать. Об этом в своем блоге заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Военный подчеркнул, что агрессор действует коварно, пытаясь компенсировать свои неудачи на поле боя ударами по беззащитным людям.
В то же время заместитель командира корпуса подверг резкой критике внутренних спикеров, только подыгрывающих планам Кремля. По его мнению, постоянное нагнетание ситуации в информационном пространстве играет на руку вражеской пропаганде.
Вместо того чтобы подвергаться страху и слушать апокалиптические сценарии, Жорин призвал граждан действовать прагматично. Он отметил, что каждый украинец в тылу должен четко знать правила безопасности и иметь базовые средства спасения.
В заключение офицер напомнил, что жестокость врага является признаком его бессилия на фронте, поэтому гражданским следует быть готовыми к любым провокациям. По его словам, Украина имеет дело с абсолютно неадекватным противником, который за проигрыш на передовой будет пытаться отыграться террором в тылу.