Анна Скороход раскритиковала заявление о дверных петлях из «Эпицентра» в ракетах FirePoint

Народный депутат Украины Анна Скороход резко раскритиковала публичные заявления руководительницы компании FirePoint Ирины Терех относительно использования деталей из сети "Эпицентр" в производстве ракет. Нардепка отметила, что легкомысленные высказывания о закупке элементов оборонной промышленности якобы в обычных строительных гипермаркетах создают дополнительные риски для гражданских объектов.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ОВА

Возмущение вызвали слова Ирины Терех о том, что крышка двигателя ракеты Фламинго якобы держится на обычных дверных петлях из-за их доступности 24/7. Комментируя карьерный путь руководительницы компании, Скороход напомнила, что раньше Терех работала в сфере продаж мобильных телефонов, а само предприятие превратилось в оборонное из кастингового агентства.

Парламентарий выразила серьезную обеспокоенность тем, как подобная публичность влияет на ситуацию в сфере безопасности внутри страны.

"Эпицентры это ответ на вайлдбериз, или "новая законная цель" для рашистов, — задается вопросом Анна Скороход, — благодаря высказываниям недалеких?"

В подтверждение своих опасений народная избранница привела трагическую и разрушительную хронику систематических ударов российской армии по торговым объектам этой сети только за последний период:

21 июля: Полное разрушение торгового центра в Сумах;

Полное разрушение торгового центра в Сумах; 5 августа: Уничтожение завода Epicentr Ceramic Corporation и двух крупных складов Киевской области;

Уничтожение завода Epicentr Ceramic Corporation и двух крупных складов Киевской области; 12 августа: Масштабный пожар на 10000 кв. м и уничтожение ТЦ в Запорожье;

Масштабный пожар на 10000 кв. м и уничтожение ТЦ в Запорожье; 24 августа: Повреждение сразу двух гипермаркетов в разных районах Одессы.

Депутат подчеркнула, что враждебный террор против гражданской инфраструктуры продолжается ежедневно, и подобные информационные поводы только развязывают руки агрессору.

"Сколько мы еще это будем терпеть?" — резюмировала свое сообщение Скороход.

Ситуация становится все острее, ведь атаки на гражданские торговые площади не прекращаются. В частности, накануне, 27 августа, под ударом оказался гипермаркет в Харькове, а уже сегодня, 28 августа, враг снова попал в торговый центр сети в Запорожье.

Напомним , портал "Комментарии" писал , почему Россия начала бить по ТРЦ Украины.