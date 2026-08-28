Анна Скороход раскритиковала заявление о дверных петлях из «Эпицентра» в ракетах FirePoint

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Анна Скороход резко раскритиковала публичные заявления руководительницы компании FirePoint Ирины Терех относительно использования деталей из сети "Эпицентр" в производстве ракет. Нардепка отметила, что легкомысленные высказывания о закупке элементов оборонной промышленности якобы в обычных строительных гипермаркетах создают дополнительные риски для гражданских объектов.
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ОВА
Возмущение вызвали слова Ирины Терех о том, что крышка двигателя ракеты Фламинго якобы держится на обычных дверных петлях из-за их доступности 24/7. Комментируя карьерный путь руководительницы компании, Скороход напомнила, что раньше Терех работала в сфере продаж мобильных телефонов, а само предприятие превратилось в оборонное из кастингового агентства.
Парламентарий выразила серьезную обеспокоенность тем, как подобная публичность влияет на ситуацию в сфере безопасности внутри страны.
В подтверждение своих опасений народная избранница привела трагическую и разрушительную хронику систематических ударов российской армии по торговым объектам этой сети только за последний период:
Депутат подчеркнула, что враждебный террор против гражданской инфраструктуры продолжается ежедневно, и подобные информационные поводы только развязывают руки агрессору.
Ситуация становится все острее, ведь атаки на гражданские торговые площади не прекращаются. В частности, накануне, 27 августа, под ударом оказался гипермаркет в Харькове, а уже сегодня, 28 августа, враг снова попал в торговый центр сети в Запорожье.
Напомним , портал "Комментарии" писал , почему Россия начала бить по ТРЦ Украины.