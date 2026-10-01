Покушение на конструктора Fire Point Дениса Штилермана: что известно

В информационном пространстве разразился скандал вокруг возможного нападения на совладельца и главного инженера оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана. Первоисточником новости стал израильский медийщик Сергей Ауслендер, со ссылкой на собственные источники заявил о стрельбе в пригороде столицы. По его версии, разработчик получил незначительные повреждения, его секьюрити погиб, а сам киллер был уничтожен. Впоследствии сам Штилерман вышел на связь, чтобы внести ясность в ситуацию.

Денис Штилерман. Фото из открытых источников

Резонансную новость подхватил ряд отечественных и зарубежных медиа, ссылаясь на данные дипломатических или кругов безопасности журналиста из Израиля. Утверждалось, что инцидент произошел в Киевской области, а целью злоумышленников был именно известный украинский конструктор.

"На совладельца фирмы Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение", — написал в своем блоге Сергей Ауслендер, описывая детали вроде бы дерзкого нападения.

По его словам, ситуация развертывалась стремительно:

"Штилерман получил легкое ранение, один из работников его охраны убит, а сам нападавший ликвидирован на месте".

Через несколько часов после массового распространения этой информации в СМИ сам главный конструктор Fire Point решил прокомментировать инцидент. Несмотря на то, что его заявление оказалось достаточно лаконичным, оно отрицает самую драматичную часть сообщений журналистов, хотя и оставляет простор для вопросов.

"Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены", — подчеркнул Денис Штилерман, обращаясь к общественности после волны публикаций о его вероятном ранении.

Совладелец компании особо подчеркнул, что новости о трагедии в его окружении не соответствуют действительности. В то же время бизнесмен и инженер решил не вдаваться в детали и воздержался от прямого ответа на вопрос, имел ли место факт нападения или угрозы его жизни вообще.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Украины Анна Скороход резко раскритиковала публичные заявления руководительницы компании FirePoint Ирины Терех относительно использования деталей из сети "Эпицентр" в производстве ракет.