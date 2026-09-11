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Залужний жорстко поставив на місце критиків своєї англійської: яку несподівану заяву озвучив

Посол України у Великій Британії іронічно прокоментував увагу до свого рівня англійської після сатиричного скетчу «Кварталу 95»

11 вересня 2026, 09:35
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Клименко Елена

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний іронічно відповів тим, хто прискіпливо оцінює його знання англійської мови. Дипломат пожартував про критиків під час виступу на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase у Лондоні.

Залужний жорстко поставив на місце критиків своєї англійської: яку несподівану заяву озвучив

Фото: з відкритих джерел

Основна частина промови Залужного була присвячена розвитку сучасних технологій та їхній ролі у війні Росії проти України. Однак на початку виступу він вирішив розрядити атмосферу і зробив несподівану репліку.

"Сьогодні ми підкинемо роботу прихильникам російської мови в Україні, які будуть оцінювати мою англійську", — пожартував Залужний.

Його слова пролунали невдовзі після появи нового сатиричного номера студії "Квартал 95", у якому серед іншого обіграли англійську ексголовкома. У скетчі актори зобразили Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Петра Порошенка та Віталія Кличка, а сюжет побудували навколо можливих майбутніх президентських виборів та політичних амбіцій героїв.

Персонажа Залужного у номері зустрічають англійською фразою "The Iron General Himself", після чого автори продовжують мовну тему. Зокрема, в одному з епізодів звучить жарт про рівні володіння англійською — "B1" та "B2". 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує нарощувати виробництво реактивних безпілотників і балістичних ракет, тоді як Україна стикається з дедалі гострішим дефіцитом засобів для їх перехоплення. Якщо проблему не вдасться вирішити найближчим часом, майбутня зима може стати особливо важкою для української енергетики. Про це заявив російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін, коментуючи останні атаки РФ на Київ.



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