Залужный жестко поставил на место критиков своего английского: какое неожиданное заявление озвучил

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил иронически тем, кто придирчиво оценивает его знание английского языка. Дипломат пошутил о критиках во время выступления на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase в Лондоне.

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Основная часть речи Залужного посвящена развитию современных технологий и их роли в войне России против Украины. Однако в начале выступления он решил разрядить атмосферу и совершил неожиданную реплику.

"Сегодня мы подбросим работу поклонникам русского языка в Украине, которые будут оценивать мой английский", — пошутил Залужный.

Его слова прозвучали вскоре после появления нового сатирического номера студии "Квартал 95", в котором, среди прочего, обыграли английский эксголовком. В скетче актеры изобразили Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Петра Порошенко и Виталия Кличко, а сюжет построили вокруг предстоящих президентских выборов и политических амбиций героев.

Персонажа Залужного в номере встречают по-английски "The Iron General Himself", после чего авторы продолжают языковую тему. В частности, в одном из эпизодов звучит шутка об уровне владения английским — "B1" и "B2".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает наращивать производство реактивных беспилотников и баллистических ракет, тогда как Украина сталкивается с все более острым дефицитом средств для их перехвата. Если проблему не удастся решить в ближайшее время, грядущая зима может стать особенно тяжелой для украинской энергетики. Об этом заявил российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин, комментируя последние атаки РФ на Киев.