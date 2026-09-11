Що насправді стоїть за ракетним терором Києва: озвучено тривожну заяву про новий план Кремля

Росія продовжує нарощувати виробництво реактивних безпілотників і балістичних ракет, тоді як Україна стикається з дедалі гострішим дефіцитом засобів для їх перехоплення. Якщо проблему не вдасться вирішити найближчим часом, майбутня зима може стати особливо важкою для української енергетики. Про це заявив російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін, коментуючи останні атаки РФ на Київ.

Атака дронів на Київ. Фото: з відкритих джерел

Невзлін звернув увагу на дані The Economist, за якими Росія значно збільшила випуск нових модифікацій ударних безпілотників. Водночас, за інформацією видання, українські F-16 відчувають нестачу американських ракет AIM-120 та AIM-9, які використовуються для перехоплення повітряних цілей.

Ще складнішою Невзлін називає ситуацію із захистом від балістики. За наведеними ним даними, запас ракет Patriot PAC-3 обмежений, тоді як Москва прискорює виробництво балістичних ракет. Через це, на його думку, Україні необхідно не лише посилювати ППО, а й знищувати російські засоби ураження до моменту запуску.

"У цих умовах Україні необхідно розвивати стратегію знищення загрози до запуску: нарощувати виробництво власних далекобійних ракет, здатних ефективно вражати військові заводи в РФ і мобільні пускові установки", — зазначив Невзлін.

Він закликав партнерів збільшувати допомогу Україні, оскільки без достатньої кількості засобів ППО та ПРО наслідки систематичних російських атак можуть суттєво погіршитися.

"Якщо не вдасться налагодити ефективну систему ППО та ПРО, майбутня зима буде ще страшнішою", — попередив підприємець.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 11 вересня російські війська знову атакували Київ. Одним із наслідків удару стала пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку в Дніпровському районі столиці. Станом на ранок відомо вже про вісьмох травмованих.