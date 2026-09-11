РФ влаштувала чергову ніч терору у Києві: виникла страшна пожежа, відомо про потерпілих

У ніч проти 11 вересня російські війська знову атакували Київ. Одним із наслідків удару стала пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку в Дніпровському районі столиці. Станом на ранок відомо вже про вісьмох травмованих.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, після ворожої атаки у багатоповерхівці виникло займання. На місце оперативно прибули екстрені служби.

За інформацією ДСНС, вогонь охопив фасад дев’ятиповерхового будинку від першого до п’ятого поверху. Крім того, пожежа виникла безпосередньо у квартирі на другому поверсі. Рятувальники проводили евакуацію мешканців та ліквідовували наслідки удару.

"Надзвичайникам вдалось врятувати сім людей, ще сім — передано до карет швидкої для подальшої допомоги", — повідомили у ДСНС. Пізніше стало відомо, що загальна кількість травмованих унаслідок атаки зросла до восьми осіб.

Це вже не перший російський удар по столиці протягом останніх днів. Увечері 9 вересня під час атаки на Київ були зафіксовані влучання у складські приміщення. Пошкоджень також зазнали офісні будівлі в Оболонському та Солом’янському районах.

Того ж дня російська атака спричинила руйнування поблизу ТРЦ "Республіка Парк". Було пошкоджено АЗС і зупинку громадського транспорту, а в восьмиповерховій нежитловій будівлі спалахнула пожежа. Повідомлялося щонайменше про чотирьох травмованих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що нові дипломатичні зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни в Україні, вже зіткнулися з обставинами, які змушують сумніватися у швидкому успіху мирної ініціативи. Як пише CNN, після чергової активізації контактів Вашингтону Трамп заявив, що Володимир Путін нібито прагне домовленостей. Американський президент також висловив сподівання, що Володимир Зеленський буде готовий укласти угоду.